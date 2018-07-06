原标题：中国学生申请英国签证流程今起简化

英国政府近日宣布，从今天（6日）起，对华签证政策进行一些新的变更，中国学生申请赴英学生签证将变得更简单。今年暑期之后赴英国读书的中国学生，将享受到这些新的签证便利措施。

从本月6号起，中国学生申请赴英学生签证需要提交的材料得到简化。这意味着中国学生在申请英国签证时不需要再提交资金证明材料和英语语言能力资格认证或证明。同时，如果学生在中国以外申请签证，也同样适用新政策。

英国驻华大使 吴百纳：我们很高兴地宣布这项新政策。中国学生申请签证不再需要上交这么多文件材料。他们只需要上交申请表、学校录取通知书和肺结核检测证明。我们希望这对于越来越多来英国学习的中国学生来说，前往英国变得更加便利，更具吸引力。

英国驻华大使 吴百纳表示，这次的新政策涵盖了绝大多数计划去英国学习半年以上时间的中国学生。在2017年，共有约8.9万名中国学生获得了英国签证，同比增长了15%。同时，英国学生签证在中国的签发率也高达99%。目前，有约16万名中国学生正在英国接受教育，这也使中国成为英国最大的国际学生来源国。

英国驻华大使 吴百纳：新的签证政策 会使获得学校录取通知书的中国学生们 来英国学习更加便利。在英国，有8万个课程可供选择。我们非常欢迎中国学生来英国学习。

责任编辑：桂强