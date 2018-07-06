王毅：中国在反贸易保护主义前沿 不希望被打冷枪

原标题：王毅：中欧应共同维护基于规则的自由贸易体系

当地时间2018年7月5日，国务委员兼外交部长王毅在维也纳同奥地利外长克奈斯尔共同会见记者时应询表示，奉行贸易保护主义是短视行为，既损人又不利己。任何单边行径都违反世贸组织规则，损害多边贸易体制，也将给世界经济的复苏势头和发展前景带来阴影。

王毅说，在经济全球化的今天，各国高度融入国际分工，产业链、价值链相互链接。挑起贸易争端是在开历史倒车，不仅损害当事双方利益，也势必伤及全球产业链上各方的利益。中方抵制贸易保护主义，不仅是为了维护自身合法利益，也是为了维护包括欧盟在内的世界各国的共同利益。

王毅说，中欧都是多边贸易体制的受益者和维护者。当前形势下，中欧应共同维护多边主义和基于规则的自由贸易体系，这既是我们的共同义务，也是我们对世界应当采取的负责任行为。中国现在站在反对单边主义和贸易保护主义的前沿，不希望背后有人打冷枪。

责任编辑：张申