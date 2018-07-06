三名“老虎”同时被公诉 这两人涉同一罕见罪名

原标题：三名“老虎”被公诉 这两人涉同一“罕见”罪名

撰文 | 赵萌

此前落马的三名省部级官员有了新消息。

最高检7月5日消息显示，近日，河北、福建、北京检察机关依法对中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚涉嫌受贿、内幕交易案，中共安徽省委原常委、省人民政府原常务副省长陈树隆涉嫌受贿、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息案，中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌受贿案提起公诉。

至此，2018年以来，已有17名省部级以上官员被提起公诉。

值得注意的是，从2015年11月13日“落马”，姚刚历经900多天终进入公诉程序。而在被提起公诉的这三人中，其中两人都被控“内幕交易罪”，纵观此前落马的官员罪名，涉“内幕交易罪”还属罕见。

姚刚落马900多天进入公诉程序

资料显示，昨天被提起公诉的证监会原副主席姚刚自2002年离开国泰君安重返证监会，曾长期就任证监会发行监管部主任这一要职，2008年升任证监会副主席后，依然分管发行监管部。因掌控中国A股市场IPO发审大权，一度被业内戏称为“发审皇帝”。

姚刚

2015年11月13日，中央纪委官网发布消息，姚刚涉嫌严重违纪，目前正接受调查。姚刚落马的消息当时备受各方关注：一是因为他长期在金融监管领域担任要职；此外，2015年7、8月股灾期间的“救市三人组”中有两人落马，姚刚是其中之一，在他之前，中国证监会主席助理张育军已被调查。

而之后很长时间，姚刚一案未有相关进展。直到2017年7月20日，中央纪委官网发布消息，姚刚严重违纪被开除党籍和公职。从落马到被宣布双开，姚刚经历了615天。又经历了近一年时间，姚刚被提起公诉。

陈树隆曾被捧吹为“安徽股神”

陈树隆是在2016年6月中央对安徽巡视“回头看”时被查出问题的，同年11月，陈树隆被调查。他早年毕业于安徽财贸学院，到党政机关任职前，长期在安徽的国有金融证券企业担任一把手，对这一领域非常熟悉，此前有“安徽股神”称号，从2012年6月起陈开始担任安徽省副省长。

电视专题片《巡视利剑》曾披露过陈树隆的一些情况。专题片指出，陈树隆之所以能获得巨额利润，并非由于他真的是股市奇才，而是更多得益于权力。他投入股市的第一桶金，就是通过权钱交易得来的。

2017年5月，中央纪委发布了陈树隆的双开通报。因通报中有不少首次出现的措辞，例如“既想当大官、又想发大财”“将商品交换原则带入党内政治生活”等引起外界关注。

张化为是十八大以来第二个落马的中央巡视组成员，也是首位落马的中央巡视组长。2017年4月17日晚，中央纪委官网发布，中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

张化为在中央纪委工作多年。据《瞭望周刊》报道，他曾参与湛江特大走私案、成克杰案的侦办，是成克杰案专案组成员之一。2017年8月，张化为被开除党籍。通报显示，他在政治上和经济上均存在问题。通报还称，张化为利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

姚刚、陈树隆均被控内幕交易罪

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，最高检发布的公诉消息中，姚刚被诉两项罪名。检察机关起诉指控：被告人姚刚利用其担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；利用其在履职中获悉的内幕信息，进行相关股票内幕交易，获取非法利益，依法应当以受贿罪、内幕交易罪追究其刑事责任。

陈树隆涉有四宗罪。公诉消息提及，陈利用其担任安徽省国债服务中心主任，省信托投资公司总经理，合肥市副市长，芜湖市副市长、市长，中共安徽省委常委、副省长、常务副省长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；不正确履行职权造成国家经济损失，情节特别严重；作为相关股票内幕信息知情人员，在内幕信息尚未公开前买入该股票，并向他人泄露该信息，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪、内幕交易、泄露内幕信息罪追究其刑事责任。

而张化为，最高检发布的公诉信息显示，其被指控的罪名是受贿罪。

值得注意的是，姚刚和陈树隆均被控“内幕交易罪”这一罪名。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）梳理发现，此前鲜仅有原中山市委副书记、市长李启红曾因内幕交易、泄露内幕信息罪获刑。

《刑法》第一百八十条对内幕交易、泄露内幕信息罪做出了具体的量刑规定，即情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

17名省部级“大老虎”今年已被公诉

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）根据最高检官方微博梳理发现，2018年已经过半，截至发稿前，今年已有17名省部级以上官员被公诉。

除了昨日公布的姚刚等3人外，还包括陕西省人大常委会原党组副书记、副主任魏民洲，湖北省政协原副主席刘善桥，上海市人民检察院原党组书记、检察长陈旭，保监会原主席项俊波，河北省人大常委会原党组书记、副主任杨崇勇，甘肃省委常委、常务副省长虞海燕，福建省原副省长苏树林，司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光，中国人民保险集团股份有限公司总裁王银成，重庆市委原书记孙政才，全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山，辽宁省人大常委会原党组成员、副主任李文科，江苏省委原常委、省政府原常务副省长李云峰，湖南省委原常委、宣传部原部长张文雄。

其中，孙政才、李云峰、王银成已获刑。

对于当前的反腐形势，十九大报告指出并强调：“当前，反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石。”

2018年3月20日，第十三届全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》和《中华人民共和国监察法》，确立了监察委员会作为国家机构的法律地位。监察法的诞生，开启了新时代反腐工作新征程。

今年两会后，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际在云南调研时亦强调，要坚定不移全面从严治党，坚持不懈与腐败作斗争。

资料 | 新华社 最高人民检察院官方微博和微信 电视专题片《巡视利剑》

责任编辑：吴金明