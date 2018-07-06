他是首个落马的十九大代表 长期任职重庆教育系统

原标题：首个落马的十九大代表

据重庆市纪委监委消息：重庆市委委员、市委教育工作委员会书记、市教育委员会主任赵为粮涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

赵为粮出生于1962年，长期在重庆教育系统工作，曾任重庆邮电学院院长助理，重庆邮电学院党委副书记、纪委书记；重庆市委教育工委委员、市教委副主任，重庆市委教育工委副书记、市教委副主任，重庆市委教育工委书记、市教委副主任等职。

任职多年重庆市委教委工委书记、市教委副主任后，2016年12月，赵为粮党政一把手“一肩挑”任重庆市教委主任。今年3月29日，再次被任命为重庆市教委主任。

赵为粮是十九大代表，在公开报道中，他是首个被查的十九大代表。

2017年5月，重庆市选举产生43名出席十九大代表，赵为粮在列。后据中组部负责人接受新华社记者采访时透露：孙政才、莫建成等27人因存在不宜作为代表的问题，经中央批准，不再作为十九大代表。重庆市因代表出缺较多，按照中央要求和规定程序，召开党代表会议进行了补选。

后公布的重庆十九大代表名单中，赵为粮也在列，并参加了十九大。

十九大结束返回重庆后，赵为粮还赴多个单位宣讲十九大精神。

2017年11月30日，赵为粮在重庆市教委机关专题宣讲党的十九大精神，他强调，要根据党的十九大报告要求，清醒认识党的建设面临的形势，把握新时代党的建设总要求，落实新形势下全面从严治党的重点任务。

近期，重庆反腐力度持续加码。

5月有12个官员被查，反腐力度居全国各省区市最前列。6月，再有重庆市纪委驻市环保局纪检组组长、市环保局党组成员陶志刚等被查。

赵为粮简历

赵为粮，男，汉族，1962年12月出生，重庆铜梁人，博士研究生文化，1984年7月参加工作，1986年12月加入中国共产党。

1980.09—1984.07 兰州大学物理学系理论物理专业学习，获理学学士学位

1984.07—1987.10 重庆邮电学院基础部教师、助教

1987.10—1988.06 重庆邮电学院基础部办公室副主任

1988.06—1993.01 重庆邮电学院院（党）办公室副主任科员、院长秘书（其间：1990.09—1992.07 四川省委第二党校党的建设专业研究生班脱产学习）

1993.01—1995.06 重庆邮电学院院（党）办公室副主任、讲师（其间：1993.03—1993.05 泰国拉卡邦先皇技术学院（KMITL）现代电信技术培训班学习）

1995.06—1999.01 重庆邮电学院院（党）办公室主任、副研究员（其间：1998.10—1998.12 国家高级教育行政学院第十期高校中青年干部培训班学习）

1999.01—1999.12 重庆邮电学院院长助理、副教授

1999.12—2004.04 重庆邮电学院党委副书记、纪委书记、教授（其间：1997.09—2002.06 电子科技大学电磁场与微波技术专业学习，获工学博士学位）

2004.04—2010.06 重庆市委教育工委委员、市教委副主任（其间：2003.02—2005.05 北京邮电大学电子科学与技术博士后流动站从事博士后研究工作）

2010.06—2011.01 重庆市委教育工委副书记、市教委副主任

2011.01—2016.12 重庆市委教育工委书记、市教委副主任（正厅局长级）（其间：2015.09—2016.01 中央党校第39期中青年干部培训一班学习）

2016.12—2017.05 重庆市委教育工委书记、市教委主任

2017.05— 重庆市委委员、市委教育工委书记、市教委主任

中共十九大代表，中共重庆市五次党代会代表

责任编辑：吴金明