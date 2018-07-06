柯文哲:台湾嘴上“两岸一家亲”但还是要加强防卫

原标题：柯文哲：台湾嘴上要“两岸一家亲” 同时加强防卫力

柯文哲（资料图）

海外网7月6日电 台北市长柯文哲5日再就“两岸一家亲”表态，竟称“亲是嘴巴亲”，说对岸喜欢听的话，但台湾还是要增强防卫和自保能力。

据“联合新闻网”报道，台北市举办的暑期体验营5日举行“模拟市政会议”，柯文哲在活动中聆听学生对市政的建议，并颁发见习证书给参与的学生。与会的大学生提问犀利，有学生向台北市长柯文哲提问关于“两岸一家亲”的看法，柯文哲当下忍不住询问对方读什么科系，听到是传播系，立刻感叹“又是一只小鲨鱼”（柯文哲常称媒体是鲨鱼，自己是饵食）。

报道称，有学生提问，“两岸一家亲”言论是否会让今年的“双城论坛”被台湾安全部门和陆委会“打枪”（指驳回），民进党新北市长参选人苏贞昌之前说，大陆跟台湾谈不上亲，怎么看待？柯文哲回应称，“亲是嘴巴亲，你喜欢听什么我讲给你听”，但强调台湾还是要增强防卫能力，要先有自保能力。

一段时间以来，柯文哲关于“两岸一家亲”的态度可谓变幻莫测。柯文哲此前为了争取民进党合作，寻求台北市长连任。5月9日在电台节目中就“两岸一家亲言论”道歉，这次道歉被外界视为他向民进党释放善意，全力争取合作，并借此平息民进党基层怒火。

柯的这番表态激起蓝营人士的强烈不满。前“立委”孙大千直言，柯文哲一句“失言”道歉，亲手瓦解掉台湾年轻世代希望跳脱“蓝绿统独”的一丝期待。很多政客的盲点，在于认为可以两面讨好，甘蔗两头甜，却常常因此失去了中心价值，变成漂浮的水母。

然而在5月16日，民进党决定启动台北市长征召程序，且征召的人需为民进党籍，不会有无党籍人士。换言之，民进党与无党籍的柯文哲正式说再见。这时，柯文哲又表示，“两岸是连接在一起的，我是一直支持两岸一家亲的，但不喜欢别人逼我讲。”他表示，两岸应该要和平相处，现在两岸冲突越来越大、越来越僵，很怕局面失控。

6月30日，柯文哲在新书《光荣城市》的签售会中谈到近来争论不休的“两岸一家亲”的两岸论述，强调这是为了缓和紧张关系，“攻击两岸一家亲的政治人物，只夺取个人政治利益，根本不顾台湾安危。”他表示，两岸一家亲，是希望降低紧张、减少冲突，替台湾争取更多时间。”柯文哲表示，要让台湾有机会发展的更好。（海外网 杨佳）

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