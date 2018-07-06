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中央气象台：黄淮江淮江南等地仍将有强降水

中央气象台：黄淮江淮江南等地仍将有强降水
2018年07月06日 08:57 央视新闻
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　　原标题：中央气象台：黄淮江淮江南等地强降雨持续

　　7月以来，受西南季风的影响，长江中上游地区特别是四川盆地、甘肃南部等地连续遭受强降雨袭击。多地出现城市内涝、山洪等地质灾害。

　　气象部门预计，今天，黄淮、江淮、江南、西南地区等地仍将有强降水，其中，江苏、安徽、浙江、上海、江西、湖北、湖南、重庆等地有大雨或暴雨，局地大暴雨天气。

责任编辑：桂强

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