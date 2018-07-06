专家：做好“四个着力”就是让中原更出彩的路径

原标题：[专家解读省委全会]张超：以党的建设高质量推动经济发展高质量 是对“四个着力”的深入落实

来源：河南广播电视台新闻中心公众号

四年前，习近平总书记在河南调研指导工作时提出“四个着力”重大要求。

省委十届六次全会指出，把“四个着力”重大要求作为新时代让中原更加出彩的根本遵循。

如何抓好“四个着力”让中原更加出彩？记者专访了中央党校党建部副教授张超。

中央党校党建部副教授 张超

（这次省委全会 ）一大亮点就是在学习贯彻习近平总书记视察河南时讲话精神方面，更加的全面，更加的深入，尤其是这一次全会提出要学习贯彻好总书记的“四个着力”，把党的建设、经济发展，一起去抓，一起去谋划，一起去落实，我觉得这是一种对总书记讲话精神的一个更加全面、更加深入的一个学习和贯彻。

习近平总书记指出，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩。 张超说，做好“四个着力”，就是让中原更加出彩的一个路径和方法。着力推动经济持续健康发展，是发展的第一要务；着力做好农业农村农民工作，是发展的坚实基础；着力保障和改善民生，是发展的根本目的；着力建设德才兼备的高素质执政骨干队伍，是发展的根本保证。

中央党校党建部副教授 张超

“四个着力”它体现的是一个既抓经济建设，又抓党建的这么一个全面性的一个要求，在抓经济发展的同时，不能忽视党的建设。那么在抓党建的过程中，要围绕中心，要服务大局，抓党建要抓实，要围绕着经济发展去抓，（河南省委提出）要用党的建设的高质量推动经济发展的高质量，所以既抓经济发展，又抓党的建设，这体现了一种全面的思维，全面的观点。

高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，没有坚强有力的党建作保证是很难实现的。张超认为，这一次河南省委全会提出抓好党建是最大政绩，是对习近平总书记提出的落实党建责任要求的重要体现，有利于抓住党建的责任主体，让各级党组织特别是党委书记切实把党建的责任抓在手里，扛在肩上。

中央党校党建部副教授 张超

这一次河南省委全会提出党的建设高质量，八个方面的要求，我觉得印象最深的就是突出了政治建设的统领地位，这一次省委全会提出要牢固的树立四个意识，要坚决的维护总书记的核心地位，要坚决的维护党中央的权威和集中统一领导，这体现了河南省委在增强四个意识方面态度非常鲜明，举措也非常有力 。

责任编辑：张申