湖南党报论守好网络舆论阵地:不欢迎无中生有爆料

原标题：湖南党报三论守好网络舆论阵地：不欢迎无中生有的“爆料”

舆论历来是影响社会发展的重要力量。正确的舆论可以引领社会、凝聚人心、推动发展，错误的舆论则会撕裂社会、搞乱人心、破坏发展。

历史经验告诉我们，湖南这样一个有着7300万人口的中部内陆省份，实现经济社会跨越发展，离不开团结、稳定、鼓劲的良好舆论氛围。什么时候舆论氛围积极向上，什么时候就能巩固共同团结奋斗的思想基础，形成“唤起工农千百万，同心干”的磅礴力量。当前，湖南正处于全面建成小康社会进而开启实现基本现代化新征程的关键时期，我们要如期实现各项奋斗目标，特别需要保持和谐稳定的社会环境，特别需要全省上下“心往一处想，劲往一处使”。湖南应该成为和谐向上的大省，不应该成为让舆情“绑架”的大省，这应该是每一个湖南人的向往和责任。

船的力量在帆上，人的力量在心上。没有团结稳定，不能把人心拢起来，什么事情也做不成。我们党之所以强调新闻舆论工作要遵循团结稳定鼓劲、正面宣传为主的基本方针，就是因为正确的舆论能够引导人、凝聚人、塑造人，调动方方面面的积极性、主动性、创造性。一个国家、一个地方，每天都会发生大量的事情，也不可避免地存在各种问题。网络舆论环境向上向善，干部群众谋发展抓发展的劲头就足、心气就顺、斗志就强。如果只看到黑暗、负面，网络空间人人传“猛料”，个个看笑话，就会导致人心涣散，那样谁还有心思去谋事干事？

网络舆论环境好不好，关键要看主流声音强不强、理性声音多不多。我们要加大正面宣传力度，围绕全省中心工作主动设置议题，加强典型挖掘和宣传，在网络上唱响湖南好声音，传播湖南好形象，让建设富饶美丽幸福新湖南的正能量充盈网络空间，让主流意识形态和社会主义核心价值观成为网络舆论的“定盘星”，还湖南一个清朗的网络舆论生态。

形成良好网上舆论环境，并非只能讲正面，也不是要排除批评性报道。我们尊重来自互联网的积极声音，只要是出于善意的批评和监督，只要是客观、公正、理性、富有建设性的意见，我们都要有欢迎的雅量，并积极推动问题的解决。但我们不欢迎无中生有的“爆料”，反对恶意的“唾沫”和横飞的“板砖”。一段时间以来，网络上个别人自认为掌握着话语权和影响力，热衷于制造负面舆情，把猜测当事实，以主观为客观，攻其一点、不及其余；还有个别人不是站在建设性立场去纾解矛盾、弥合对立，而是怀揣炒作的目的兴风作浪，等等。对诸如此类的网上恶意炒作行为，广大干部群众既深感头疼又深恶痛绝。

习近平总书记强调，“坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，也不是说就当好好先生、当东郭先生、当开明绅士”。对那些恶意攻击、干扰发展、破坏稳定的网上言行，我们要动真碰硬、以正视听，决不能任其大行其道。当然，也要坚持依法依规，讲究方式方法，增强应对本领，善于有效正确发声，积极疏导情绪、回应关切、澄清误解、释疑解惑，推动网上网下形成同心圆。

虚拟世界是真实世界的映照，网络民意是社情民意的表达。有些网络舆情，反映在线上，根源在线下。构建网络舆论与改革发展同频共振的良好局面，要把民之所望作为政之所向，扎扎实实把工作做好。这需要我们付出真情、智慧和锲而不舍的行动。

互联网没有边界，网络舆论要讲大局。我们要在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下，加强与各新闻媒体的交流沟通，加强与兄弟省份的协同配合，广泛争取和团结凝聚媒体人士和网民群众，共同维护好湖南形象，维护好全国和谐稳定大局。

来源：湖南日报

责任编辑：张申