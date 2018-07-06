只针对中国游客 菲律宾将推出这一重大利好

原标题：只对中国游客，菲律宾将推出这一重大利好

资料图（图源：菲律宾《世界日报》）

中国南海新闻网7月6日电 据菲律宾《世界日报》6日报道，菲律宾正在考虑缩短中国游客落地签办理时间。

菲律宾旅游部发言人本顺（Bong Bengzon）于7月5日向菲酒店、销售和市场营销协会的成员公开了该计划。

本顺说：“司法部部长梅纳尔多·格瓦拉（Menardo Guevarra）已同意探讨缩短中国游客落地签办理时间的可能性。”

2017年8月，菲律宾政府允许菲旅游部认证的运营者所带领的中国旅游团游客办理落地签。游客应在抵达前10天提交签证申请，签证费用为25美元（1336比索）加上10比索法律调查费。

在接受媒体采访时，本顺表示，他们现在正关注那些想要来菲律宾旅游的中国游客，并将帮助中国游客使其来菲旅游变得更方便。

本顺说：“如果你是打算来菲旅游的中国游客，当你发现出发日期只是两天或三天后……（现在的流程就很不方便）这些是我们必须向司法部解释的事情。我们需要等待他们的反馈。”他补充说：“我们清楚相关机构在边境管制方面有自己的任务。我们之间必须达到最佳平衡，共同达成各自部门的目标。”

本顺说：“游客们被吸引到度假胜地。宿雾、长滩岛和巴拉望等都非常受中国游客欢迎。这将在很大程度上解释为什么几年来有大量的包机来到这些目的地。”

除了考虑缩短中国游客落地签办理时间，本顺还称，能说普通话的人员也正被部署到菲机场。

据本顺透露，中国是菲律宾第二大外国游客市场，仅次于韩国。数据显示，2018年1月至5月，有559289名中国游客前往菲律宾，同比上涨43.81%。

报道还指出，在菲总统杜特尔特的领导下，中菲友好关系吸引了越来越多的中国游客前往菲律宾。（中国南海新闻网 姚凌）

责任编辑：桂强