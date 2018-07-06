泰翻船事故:37人来自浙江海宁 官方已派人赴泰

原标题：泰国游船倾覆事故中37人来自浙江海宁 海宁市已派工作组赴泰

当地时间5日下午5点45分左右，也就是北京时间昨天傍晚6点45分左右，在泰国南部普吉府，两艘共载有127名中国游客的游船在返航普吉岛途中，突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。截至今天凌晨，事故已造成1名中国游客溺亡，76名中国游客获救，另有数十人暂时无法核实下落。

此次事故中，有37人来自浙江海宁海派家具有限公司。截止到今天上午9：30，这37人中已经有19人获救，18人失踪。 另据记者获悉，今天早上海宁市委市政府启动应急预案，一名副市长带队的工作组已经赶赴泰国，海宁市相关部门也已经组成善后小组在海派公司现场稳定家属情绪并做后续处置工作。（央视记者 杨军威 叶海春）

责任编辑：桂强