中纪委机关报痛批“两面人”:三观扭曲 终会暴露

原标题：“两面人”，终会暴露

“两面人”的两副面孔：一副“好官”的姿态，一副贪婪的样子。这些人在言行中，总是极力粉饰自己，隐藏自己见不得人的一面。

骗得了一时，骗不了一世。事实上，“两面人”终会暴露。不管那些“两面人”如何伪装，最终都难以逃脱群众的眼光、历史的审判。

“两面人”大多与经济利益有关。张固在《幽闲鼓吹》中记载了张延赏办案一事：唐张延赏判一大狱，召吏严缉。明旦，见案上留一小帖云：“钱三万贯，乞不问此狱。”张怒掷之。明日复帖云：“钱十万贯。”遂止不问。子弟乘间侦之，张曰：“钱十万，可通神矣，无不可回之事，吾惧祸及，不得不止。”

钱真是一面魔镜，它能照出人的灵魂。张延赏办案，为何前后不一，到最后竟然不敢查办此案，不能不说是钱财使然、钱的魔力。

王安石在《知人》中说：“贪人廉，淫人洁，佞人直。”意思是说，越是贪婪的人越伪装清廉，越是荒淫的人越伪装纯洁，越是奸诈的人越伪装正直。然而，物极必反。“两面人”装扮得再高明，也逃不了历史的如椽巨笔。

相比经济上贪婪的“两面人”，政治上的“两面人”更可怕。有些官员口头上大喊“忠诚”，讲什么“舍生取义”。一旦遇到考验，遇到外患，则打起白旗，做了贰臣，成了历史的笑柄。

周密在《癸辛杂识》记载了蹇材望政治上的丑态。蹇材望，蜀人，为湖州倅。北兵之将至也，蹇毅然自誓必死，乃作大锡牌，镌其上曰：“大宋忠臣蹇材望。”且以银二笏凿窍，并书其上曰：“有人获吾尸者，望为埋葬，仍见祀，题云‘大宋忠臣蹇材望’。此银所以为埋瘗之费也。”日系牌与银于腰间，只伺北军临城，则自投水中，且遍祝乡人及常所往来者。人皆怜之。丙子正月旦日，北军入城，蹇已莫知所之，人皆谓之溺死。既而北装乘骑而归，则知先一日出城迎拜矣，遂得本州同知。乡曲人皆能言之。

蹇材望可谓政治上的投机之徒。可恶的是，他贪生怕死投敌乞降，还要假惺惺地冒充忠臣良将，这更暴露了其“两面人”的丑态。历史上的王莽、安禄山等人，都可谓是政治上的“两面人”。他们的行为最终证明，其所谓的“忠诚”，皆不过是“伪忠诚”。也难怪后人写诗揭露，“王莽谦恭未篡时”。

今天，很多贪腐官员也爱附庸风雅，也爱谈君子之德，但他们只是“叶公好龙”，谈论过后，权力照样任性，钱财照样收取。比如王敏，观看红色影片时，曾感动得热泪盈眶，过后呢，依然不收手、不收敛。

“两面人”，其实质是政治投机者、行动两面派、道德伪君子，根源在于世界观、人生观、价值观的扭曲。不少落马官员，不仅是生活中的“两面人”，也具有政治上“两面人”的特性。不管他们表面上如何讲廉洁、讲奉献，如何极力伪装“忠诚”的样子，终究骗不了党和人民，终有被揭下“画皮”的时刻。（桑林峰 唐海辉）

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张申