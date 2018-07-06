普吉岛翻船事故：77名中国游客获救上岸

最新消息：已有77名中国游客获救上岸。

为了避免失踪人员卡在水下的事故船只中，搜救队将会派出潜水员到水底搜寻失踪人员。

目前在事故发生地没有搜寻到失踪游客的身影，但是在另一艘游船倾覆地发现了两名失踪人员。一名为失踪的中国游客，另一名为游船船员。两人目前身体状况良好。

责任编辑：桂强