普吉岛翻船事故：77名中国游客获救上岸

最新消息：已有77名中国游客获救上岸。
为了避免失踪人员卡在水下的事故船只中，搜救队将会派出潜水员到水底搜寻失踪人员。
目前在事故发生地没有搜寻到失踪游客的身影，但是在另一艘游船倾覆地发现了两名失踪人员。一名为失踪的中国游客，另一名为游船船员。两人目前身体状况良好。
点击进入专题：泰国普吉岛多艘船翻覆已致1死53失踪 乘客大部分是中国人
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