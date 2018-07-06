北京新机场明年9月底投运 下车点值机台相距20米

原标题：明年9月30日北京新机场投运：下车点与值机柜台相距仅20米

央视网消息：我国最大的一体化综合交通枢纽，北京新机场的建设又有了新的进展。民航局公布北京新机场建设和运营总进度综合管控计划“攻坚路线图”，并宣布北京新机场将于2019年6月30号竣工，9月30号投运。

记者在建设现场看到，北京新机场的航站楼已经封顶封围，正在进行内部装修，航站楼的五条指廊也已经完工，步行扶梯，部分登机桥安装到位，四条跑道的轮廓已经清晰可见。从空中看，北京新机场的外型就像是一只展翅欲飞的钢铁凤凰。

北京新机场建设指挥部总工程师 郭雁池：已经全面进入到设备的安装，以及管线施工，以及内部的装修工程。那么预计到今年年底，要求完成整个机电的安装，进行单机调试以及系统的联调联试，同时精装工程要求完成70%以上的工作量。其它的配套设施，市政，航空公司，也都根据2019年投运，在紧张有序的进行着建设。

新机场航站楼什么样？

三年多建设，这只钢铁凤凰向世人绽放了它的容颜，从空中看，北京新机场可以用时尚，大气来形容，那么它内部构造是什么样的呢？

央视记者 丛威娜：北京新机场航站楼是目前世界上唯一的一座双进双出航站楼。所谓“双进双出”就是有两个到达层和两层出发层。这样的设计能解决目前机场出发、到达集中，落客难的问题。

我现在的位置就是在四层的出发层，未来从这里下车后，往前大概只需要走20米，就能到达航空公司的值机柜台办手续托运，非常方便。

进入出发层，我们看到现在各大航空公司的值机柜台已经初见雏形。未来除了两大主基地航空公司：南航和东航入驻，天合联盟的20家航空公司都将整体搬入新机场。

各大航空公司的值机柜台已经初见雏形

现在我就来到了航站楼的中央核心区，来到这儿就好像走进了一片钢铁森林。向上看，核心区整个屋顶是不规则自由曲面、空间网架钢结构，它由63000多根杆件和12000多个球节点拼装而成，投影面积有18万平米，整个用钢量4万多吨，和鸟巢的用钢量差不多。

而站在现场，你会觉得这么大的空间中，柱子特别少。全是靠8根这样拔地而起的C型柱，有力的托起了整个屋盖。这些柱子围成的最大空间可以轻松地放下一个水立方。

未来这里将是国内到达和出发的混流区，8根C型柱包围形成的这个巨大的无柱空间，将给旅客们提供广阔，通透的视野，当然，还可以带来更多的自然采光。目前，新机场航展楼核心区已经完成了所有主体结构施工，正在进行精装修和机电设备管线的安装。

除了核心区，在2011年启动的航站楼建筑方案招标中，设计师根据飞机停靠、工艺流程等功能需要，确定航站楼采用五指廊构型，这样的设计和核心区共同形成了一个形态稳定匀称的整体构型。

现在我就是在五指廊中的一条，大家看所谓五指廊就是这样的细长条，在它的两侧就是未来停靠飞机的廊桥。

未来，旅客们从航站楼中心到最远端登机口步行距离不超过600米，步行时间不到8分钟，设计师测算这样的效率要优于世界其他同等规模机场。未来，部分机位还将采用国内、国际混用，设立中转手续集中办理区，让中转流程更加便捷。

随着工程进展，当航站楼进入到精装修时，五指廊还将装修成茶园、瓷园、田园和中国园等主题，为旅客打造中国园林候机体验，让大家的出行体验更舒适。

责任编辑：桂强