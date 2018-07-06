原标题：外媒：中国痛批美国“向全世界开火”

参考消息网7月6日报道 外媒称，随着美中陷入激烈的贸易争端，中国7月5日警告说，美国正以其关税威胁向全世界“开火”，并称它将立即对刚刚生效的美国措施作出回应。

特朗普加税打击全球产业链

据路透社7月5日报道，中国商务部发言人高峰在每周一次的新闻发布会上警告说，拟议中的美国关税将打击国际供应链，包括在世界第二大经济体（中国）的外国企业。

高峰表示：“如果美方启动征税，实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的征税。”“美方措施本质上打击的是全球产业链和价值链。简单来说，美国是在向全世界开火，也在向自己开火。”

他说：“中国既不会在威胁和讹诈面前低头，也不会动摇捍卫全球自由贸易和多边体制的决心。”

有投资者担心，中美全面贸易战将对中国的出口和经济构成沉重打击。

对此，高峰说，预计中国外贸将在下半年继续平稳发展。

另据美国商业内幕网站7月4日报道，据英国咨询机构牛津经济咨询社分析，如果美国总统特朗普兑现其发出的威胁，针对其欧洲盟国、中国及其他国家发动贸易战，那可能让全球经济付出8000亿美元的代价，这相当于世界贸易额的4%。

报道称，贸易战对全球经济的影响将尤为严重。牛津经济咨询社首席经济学家亚当·斯莱特表示：“这对全球经济增长的威胁很大。最近的关税威胁如果真的兑现了，我们的模型显示，全球经济增速2019年最多可能会比原计划减少0.4个百分点。”

报道还称，2015年到2017年间，世界贸易一直在增长。然而这种趋势在2017年初特朗普上台后发生了逆转。

斯莱特告诉客户，对全球经济来说，贸易保护主义高涨来得不是时候。最近几个月世界贸易增长似乎已明显放缓。一些货运贸易指数尤其令人担忧，还有一些更广泛的放缓的指标。花旗集团对新兴市场的经济意外指数已严重变负，主要原因是各种令人失望的数据。

此外据美国《华尔街日报》网站7月4日报道，美国对一批中国商品加征关税的措施于7月6日生效，而在此之前有迹象显示全球贸易已经在降温。

报道称，摩根公司全球制造业采购经理指数的新增出口部分6月份降至50.5，是将近两年来的最低点。这个数字仍在50以上，说明出口订单仍在增加，但它自今年1月达到54.2的最近峰值以来逐月下降。

报道还称，订单数据准确反映出世界贸易额的变化，说明去年全球商品贸易的4.8%增长率——据世界银行称是2011年以来的最强劲增长——不大可能再现。

报道指出，定于7月6日实施的美国关税涉及340亿美元的中国商品。有经济学家认为，贸易保护主义政策加强与全球贸易疲软之间存在关联。即使是并不算高的关税也会重创企业的信心。

摩根士丹利公司的策略师表示，在供应链呈现一体化并涉及多国的当今世界，加征关税也许会是自毁之举，可能殃及美国消费者。

WTO警告贸易战危及世界经济

据英国《独立报》网站7月4日报道，世界贸易组织（WTO）7月4日表示，中国、美国和欧盟之间不断升级的贸易战正让全球经济增长陷入危险境地，而且影响已经开始显现。

WTO说，主要经济大国之间针锋相对的制裁使全球贸易体系面临“潜在的巨大风险”。这是该组织针对美国总统特朗普征收钢铝产品关税而引发的关税战作出的迄今为止最糟糕的评估。

WTO总干事罗伯托·阿泽维多在一份声明中说：“局面的持续升级给所有国家的经济增长和复苏构成了严重威胁，我们已开始在一些前瞻性指标中看到了这样的影响。”

报道称，WTO的报告关注了作为二十国集团成员的主要经济体的情况。该组织发现，这些国家从去年10月中旬到今年5月中旬，出台了39项新的贸易限制举措，影响到包括钢铁、塑料和汽车在内的诸多商品。

报告说：“在全球经济自金融危机爆发以来终于开始产生持续的经济增长动力的紧要关头，贸易限制行动扩大化所带来的不确定性可能会危及经济复苏。”

另据《澳大利亚金融评论报》网站7月5日报道，世界贸易组织（WTO）7月4日表示，保护主义之手越攥越紧，对所有国家的增长都构成“严重威胁”。

WTO在最新监测报告中说，从2017年10月中旬到2018年5月中旬，二十国集团经济体一共实施了39项新的贸易限制措施。这些措施包括提高关税、执行更严格的报关程序、新增出口关税等。

该机构说，这些新增限制“相当于每个月平均增加6项限制措施，显著高于前一个观察期月均3项的纪录”。

WTO总干事阿泽维多表示：“二十国集团经济体的贸易限制措施显著增加，这应该是国际社会真正感到忧虑的事。自本次观察期结束以来各经济体又新宣布了一些贸易限制措施，因此贸易关系的恶化可能比这份报告所记录的还要严重。我敦促二十国集团领导人在实施新措施时保持克制，尽快缓和当前紧张局势。”

报道称，阿泽维多发表此番言论之前，特朗普政府发表了一连串反对WTO的言论。有报道称，特朗普询问其顾问美国是否应该退出WTO，还要求他们准备提案，允许特朗普任意提高关税。

本周早些时候，特朗普在白宫对记者说，WTO“对待美国非常、非常恶劣，我希望他们做出改变”。他还表示，“如果他们（WTO）对我们不公，我们就要做些事情”。

丹麦盛宝银行7月3日在一份报告中指出，当前是1989年柏林墙倒塌以来全球经济最危险的时期之一，而很多人对于贸易战的风险表现出“严重的懈怠”。

盛宝银行首席经济学家斯滕·雅各布森说：“贸易战中没有赢家，当前趋势正指向一个错误的方向，因为民族主义议程破坏了全球制度框架的现状。”

美方一意孤行引发众叛亲离

据俄新社7月4日报道，特朗普倚仗威胁、制裁、关税以及对其他国家进行外交施压，希望“让美国再次伟大”，但该战略开始摇摇欲坠。不只是美国在全球贸易战中的主要反对者——中国和欧盟——都不打算放下武器，就连美国在亚太的亲密盟友也开始组建反美经济联盟。特朗普做成了不可能的事情，美国正在失去朋友并为自己树立新的敌人，这对它没任何好处。

7月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）16国贸易部长会议在东京举行。这些国家正处于建立全球最大贸易联盟谈判的最后阶段，该协定不包括美国。新自贸区的组织者是中国、印度和日本，华盛顿不可能不担心。

报道称，实际上，美国在亚洲和大洋洲的盟友中，不仅是印度和日本，韩国、澳大利亚和新西兰都纷纷改变亲美立场，转而采取更务实的外交政策。

日本经济产业相世耕弘成暗示了这些国家为了反对谁才联合起来。他说：“鉴于对全球性贸易保护主义的担忧日益增多，亚洲有必要走在自由贸易的旗帜下。”这些外交用语实则是说：美国的贸易保护主义已成为一个严重问题，彼此间存在矛盾的亚洲各国愿意忘记分歧，希望一起“咬”住山姆大叔的手臂。当美国人对印度和日本加征关税时，他们大概没想到后者是这种反应。

另据德国《明镜》周刊网站7月4日报道，美国不仅和中国搞贸易对抗，还与加拿大及欧盟国家发生了贸易争端。

报道称，美国的保护主义路线在国际上日益遭到抵制。包括28个欧盟国家在内的40多国警告美国扰乱世界市场并威胁世界贸易组织体系。

日本声称，美国对汽车加征关税可能引发一系列反制措施并导致以规则为基础的国际贸易体系崩溃。俄罗斯表示，美国作为可靠贸易伙伴的声誉受损。

此外据奥地利《标准报》网站7月4日报道，因为美国计划对更多产品（例如对汽车和汽车零部件）加征关税，这使特朗普尤其遭到欧洲的抗议，因为这样的关税将对旧大陆的汽车经济造成特别严重的打击。

责任编辑：桂强