普吉岛游船倾覆 中国使馆已开通中国同胞求助热线

原标题：泰国两艘游船倾覆 我驻泰使馆已开通中国同胞求助热线
7月5日17时45分左右，两艘载有127名中国游客船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。
正在国内述职的吕健大使获悉普吉游船倾覆事故后，第一时间作出指示，要求使馆和驻宋卡总领馆全力以赴做好处置工作，使馆工作组立即赶赴前方，要协调泰方动员一切可以动员的力量全力开展搜救工作，要全力救治并妥善安顿获救中国公民，使馆要立即开通求助热线，全力向涉事中国同胞和家属提供一切必要协助。同时要求泰方尽快查明事故原因。
目前使馆已开通中国同胞求助热线0066-642351752，0066-820367651。使馆工作组已于6日一早飞抵普吉。有关工作进展将及时在使馆网站公布。（央视记者 骆魏）
点击进入专题：泰国普吉岛多艘船翻覆已致1死53失踪 乘客大部分是中国人
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