泰国游船倾覆：又1名中国游客获救 尚有49人失联

原标题：泰国游船倾覆：上午又有一名中国游客获救，尚有49人失联

当地时间5日17：45许（北京时间5日18：45许），泰国南部普吉府，两艘共载有127名中国游客的游船在返航普吉岛途中，突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。截至目前，事故已造成1名中国游客溺亡，49人失联，77名中国游客获救，其中1名于今天上午刚刚获救。

据了解，此次事故中，有37人来自浙江海宁一家具公司，其中已经有19人获救，18人失踪。海宁市由一位副市长带队的工作组已经赶赴泰国。

另从懒猫旅行平台核实，本次事故中，有44名游客是通过该平台购买的旅行产品，截至今天上午10时，平台已和其中40人取得联系，仍有4人无法取得联系。

“凤凰”号船长：垃圾被卷进排水系统致船体不稳

普吉府府尹诺拉帕介绍称，在珊瑚岛出事的是一条双层结构的船，名为“凤凰”号，船上乘客、船员加上导游，总共有上百人，目前还有数十人失踪。

“凤凰”号船长：

（浪打过来）有垃圾被卷进排水系统，导致排水系统工作不畅，船体不稳。接着又是一波波大浪打过来，船开始倾斜，最终翻了。

游客手机视频：事发海域风急浪高

从一段获救游客拍摄的手机视频中看到，事故发生前，事发海域风急浪高。随后视频拍摄突然停止，据获救游客介绍，就是事发的那一瞬间。手机的拍摄视频显示为7月5日17：44。

中国驻宋卡总领馆副总领事 马翠红：

目前有将近80名游客获救，其中11名游客需要留院治疗，一名游客溺亡。留院的游客中，有5名需要动手术，目前没有生命危险。失踪的40多名游客，我们还在继续敦促泰方加紧搜救。

部分游客或上岸后已自行离开

据了解，两艘船上绝大多数游客都是自由行游客，有一些可能被救上岸之后就自行离开，目前无法与他们取得联系。究竟还有多少游客没有救上岸，处于失联状态，还需要各方进一步搜救和统计之后再做确认。目前，被送到医院里面的一些轻伤游客已经出院。

我国驻泰国大使馆开通同胞求助热线

目前，我国驻泰使馆已开通中国同胞求助热线0066-642351752，0066-820367651。使馆工作组已于今早飞抵普吉。有关工作进展将及时在使馆网站公布。

责任编辑：桂强