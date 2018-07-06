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专家：中方反对美国霸凌主义 有能力赢得贸易战

专家：中方反对美国霸凌主义 有能力赢得贸易战
2018年07月06日 12:42 央视新闻
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　　原标题：专家：中方坚决反对贸易霸凌主义

　　来源：央视新闻客户端

　　7月6日，中国国际贸易学会专家委员会副主任李永在接受央视连线时表示，首先，中国坚决反对美国贸易霸凌主义，面对美国讹诈和威胁，我们坚决不会低头，同时也不会动摇我们捍卫自由贸易和多边体系的决心。第二，保护我们国家核心利益和人民群众利益的意志是坚定的。第三，我们对赢得这场贸易战有足够的能力和底气：一是我们国家经济稳定，市场足够大；二是我们工业门类齐全，能够为我们的经济发展提供足够的动力；三是我们创新动力十足，我们国家GDP的2.1%用于研发，中国现在是世界第二大专利国；四是我们创业积极性非常高，新业态不断为中国经济增添优势；五是继续改革开放，扩大进口、一带一路将会为中国外部经济环境提供有利的条件，也会使中国和其他贸易合作伙伴的关系不断改善。总而言之我们要继续坚持改革开放，继续用我们的实际行动营造一个更好的营商环境，同时我们要通过改革开放不断壮大自己，我们在打赢这场贸易战的同时，也要为世界经济的繁荣做出贡献。

责任编辑：吴金明

贸易战主义中方
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