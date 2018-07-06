原标题：超强台风“玛莉亚”10日前后进入东海东南部海面
来源：央视新闻客户端
今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）的中心今天（6日）上午8点钟位于距离日本冲绳县那霸市东南方向约1870公里（北纬16.0度，东经142.0度）的洋面上，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压为925百帕，七级风圈半径320-450公里，十级风圈半径120-150公里，十二级风圈半径50公里。
预计，“玛莉亚”将以每小时5-10公里的速度向西北方向移动，强度还将有所加强，可达17级以上（62-70m/s），10日前后进入东海东南部海面，之后向我国华东沿海靠近。
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