财政部预算司官员:政府花钱要讲绩效 已展开试点

原标题：财政部预算司官员：政府花钱也要讲绩效

财政部预算司预算绩效管理处处长郑涌

封面新闻记者 柳青

财政部预算司预算绩效管理处处长郑涌7月5日表示，经过三年努力，中央级财政已实施全过程的预算管理。然而，在推进全面绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏绩效评价目标、预算安排、政策调整有效的挂钩机制。

据了解，从2016年开始，财政部推动绩效目标试点，最初的范围涵盖15个部委。2017年，财政部把试点范围扩大到所有部门。2018年年初，绩效管理目标扩展到中央的政府性基金预算和国有资本基金预算。

由中国社科院财经战略研究院主办的2018绩效预算比较研究国际研讨会5日召开，郑涌当天在会上指出，虽然绩效管理已由中央级财政展开试点，但目前仍然存在绩效管理意识不强的问题。她说，政府花钱也要讲绩效。各个部门全面树立绩效管理意识是至关重要的，要在社会上形成讲绩效、用绩效、有绩效、比绩效的氛围。

2018年3月16日，时任财政部部长肖捷发表文章《全面实施预算绩效管理 提高财政资源配置效率》，明确指出全面实施预算绩效管理的重点任务；一是绩效管理全覆盖。即将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的所有资金或支出项目纳入绩效管理范围，社保基金预算也要参照执行。二是贯穿预算全过程。三是绩效方法全系列。四是评价对象全方位。

据了解，目前，财政部在中央层面实施绩效目标管理的资金规模已超过2.5万亿元。同时，中央所有部门一般公共预算的所有项目，全部都设置了绩效目标。

郑涌表示，十九大报告明确提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，因此全面实施绩效管理的进程肯定还要进一步加快。她说，财政部已准备相关的全面指导全国实施预算绩效管理改革的意见并上报。相信在不久的未来，将会看到全面实施绩效管理的顶层设计。

责任编辑：张申