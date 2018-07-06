国内首款商用中型液体火箭亮相 2020年首飞(图)

原标题：国内首款商用中型液体火箭亮相
国内首款商用中型液体运载火箭“朱雀二号”，昨天（5日）宣布完成全系统设计工作，计划在2019年完成全部地面试验，2020年开展首飞。
“朱雀二号”为中型液氧甲烷运载火箭，基本型为两级液体运载火箭，直径3.35m，全长48.8m，总重216吨，起飞总推力268吨，相当于可以同时将两辆大型SUV轿车送入太空。火箭所用的液氧甲烷推进剂，每公斤成本约为5元，相较于每公斤10几元液氧煤油和每公斤100元液氧液氢，成本更加节约。无塔架发射系统还将大幅度提升发射效率，可将发射准备时间缩短到7天。
另外，作为与之配套的百吨级液氧甲烷发动机，昨天，同时宣布已经完成设计，推力室、涡轮泵、阀门等核心部件已全面开始生产。
“朱雀二号”负责人 张昌武：今年的下半年我们就会完成百吨级液氧甲烷发动机的冷试热试，到产品的定型。在未来它不仅能支撑我们的中型火箭，甚至说实现我们空间往返的运输系统，都可以作为标准的模块化的发动机，提供源源不断的动力系统。
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