泰国游船倾覆：又1名中国游客获救 仍有47人失踪

[又一名失联的中国游客获救！仍有47名中国游客失踪]当地时间今天12：15，一名失联的中国游客被运送上岸，正送往医院救治。截至目前，事故已致2名中国游客死亡，78名中国游客获救，47名中国游客失踪。（央视记者骆魏）

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