原标题：文化和旅游部：全力处置泰国普吉岛游船倾覆事故
当地时间7月5日17时45分左右，泰国两艘载有127名中国游客船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。
事故发生当晚，文化和旅游部第一时间启动应急机制，要求驻泰国旅游办事处了解事故情况，全力配合驻泰使领馆做好相关工作，要求业务司局全面排查核实涉事游客等信息，指导督促相关省市旅游部门做好善后处置等工作。据初步了解，涉事中国游客多为通过在线平台订购产品的自由行游客，涉及江苏、浙江、广东、辽宁、河南等省。文化和旅游部将全力配合外交部和我驻泰使领馆，做好失踪人员搜救、游客救治和安抚以及善后处置等相关工作。（央视记者 吴薇）
点击进入专题：泰国普吉岛游船翻覆致17死多人失踪 乘客大部分是中国人
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