国家森林城市时间表公布 官方:到2025年建成300个

原标题：国家森林城市“时间表”公布 林业和草原局：到2025年建成300个

封面新闻记者 代睿

7月6日，封面新闻记者从生态文明贵阳国际论坛2018年年会“森林城市 绿色共享”专题论坛上获悉，《全国森林城市发展规划（2018—2025年）》发布。《规划》提出到2020年，全国建成6个国家级森林城市群、200个国家森林城市，初步形成符合国情、类型丰富、特色鲜明的森林城市发展格局。到2025年，建成300个国家森林城市。到2035年，基本实现森林城市生态服务均等化，全民共享森林城市建设的生态福利。

据国家林业和草原局介绍，森林城市建设是借鉴发达国家经验，适应中国国情和发展阶段，推进中国城乡生态建设的一种创新实践。其实质是围绕“让森林走进城市、让城市拥抱森林”，打造以森林和树木为主体，城乡一体、健康稳定的城市生态系统。

据了解，目前全国已有300多个城市开展森林城市建设，其中138个城市被授予国家森林城市称号，20多个省份开展了森林城市群建设，18个省份开展了省级森林城市建设，建成了一大批森林县城、森林小镇和森林村庄示范，形成了推进城市生态建设的创新模式和重要抓手。

“当前和今后一个时期，全国林业和草原系统将采取更加切实有效的措施，不断提升中国森林城市建设质量和水平”，国家林业和草原局副局长彭有冬在论坛上表示，将完成好森林城市建设在拓展区域发展空间、营造城市宜居环境、扩大生态产品供给等方面的重要任务。

记者了解到，该论坛由国家林业和草原局、贵州省人民政府、国际竹藤组织、国际森林研究组织联盟主办。来自多个国际组织的代表、有关部委部门负责同志、部分省（自治区、直辖市）林业厅（局）负责同志、部分城市党委政府负责同志以及森林城市建设领域的专家学者、企业界代表约200人参加论坛。

责任编辑：张申