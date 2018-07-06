原标题：泰媒：泰翻船事故已致18死 39名中国游客仍失踪

救援现场

海外网7月6日电 7月5日，两艘载有127名中国游客的船只在返回普吉岛途中突遇特大暴风雨并发生倾覆，泰媒6日指出，截至目前已有18人遇难。

据泰国《民族报》在当地时间6日中午12点发布的消息显示，泰国海军从普吉岛海域再打捞上了17具遗体，使得此次翻船事故中的确认遇难人数升至18人，目前仍有39名中国游客下落不明。

当地官员表示，截至上午10点50分，泰方在凤凰号游船沉没的地点附近发现了12具遗体，这艘游船据悉共载有105人，其中包括93名乘客、12名船员及导游。其中一名乘客的遗体已在5日晚被发现。此外，在距离凤凰号倾覆地点以东约2公里处，则是发现了5具遗体。

泰方展开搜救

据中华人民共和国驻宋卡总领事馆发布的消息，7月5日17时45分左右，两艘载有127名中国游客船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。事故发生后，驻泰国使领馆高度重视，第一时间启动应急机制。驻宋卡总领馆派工作组连夜赶赴现场，敦促泰有关部门全力搜救，慰问安抚受伤游客，组织志愿者教师和留学生赶赴医院为游客及家属提供协助。

消息称，经协调，泰普吉府尹即赴现场指挥救援，海军、水警和旅游警察等相关部门紧急出动数艘救援船、直升机持续进行海上联合搜救，海事局、防灾减灾中心、游客协助中心及各大医院均参与救援工作。驻宋卡总领馆将做好后续处置工作，尽最大可能挽救游客生命，不放弃任何一丝搜救希望，全力以赴为中国游客及家属提供协助。

目前，普吉、甲米、攀牙等泰南安达曼海域已进入雨季，天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，期间不适合乘船出海或下海游泳。驻宋卡总领馆提醒广大游客务必提高安全意识，事先了解天气海况，遇风高浪急等恶劣天气或海滩插有红旗警示时，切勿冒险下海或乘船出海，确保旅行安全。（海外网 张霓）

责任编辑：桂强