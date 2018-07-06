河北张家口市人大常委会常务副秘书长坠楼身亡

原标题：河北张家口市人大常委会常务副秘书长高忠孝坠楼身亡

7月6日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从河北省张家口市多个有关部门独家获悉，5日下午，该市人大常委会常务副秘书长高忠孝在市政府大楼内坠楼身亡，遗体在一楼被发现。

此外，张家口市公安局有关负责人告诉澎湃新闻记者，目前警方仍在调查高忠孝坠亡的相关情况。

公开信息显示，2017年4月18日张家口市第十四届人民代表大会常务委员会第一次会议通过任命高忠孝为张家口市人大常委会副秘书长。

澎湃新闻注意到，高忠孝最后一次出现在公开报道是2018年1月18日张家口市十四届人大常委会举行第八次会议上，“会议决定于2018年2月5日召开张家口市第十四届人民代表大会第三次会议。会议听取和审议了市人大常委会常务副秘书长高忠孝所作的关于市十四届人大三次会议筹备工作情况的报告。”

责任编辑：吴金明