安徽省环保厅副厅长殷福才接受调查(简历)

原标题：安徽省环保厅副厅长殷福才涉嫌严重违纪违法接受审查调查
安徽省环保厅副厅长、党组成员殷福才涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
殷福才简历
殷福才，男，1960年11月出生，汉族，安徽六安人，1983年7月参加工作，1987年6月加入中国共产党，博士学历。
1983年7月-1985年7月 安徽师范大学地理系助教
1985年7月-1987年7月 北京师范大学环境科学研究所环境地学专业硕士研究生
1987年7月-1991年4月 省环境监测中心站技术员
1991年4月-1992年10月 省城乡建设环保厅环境管理处办事员
1992年10月-1993年12月 省城乡建设环保厅环境管理处主任科员
1993年12月-1995年7月 省城乡建设环保厅综合计划处主任科员（其间；1994.06--1995.07在荷兰农业、林业与自然保护部森林与自然研究院作访问学者）
1995年7月-1995年9月 省环保局国际合作处主任科员
1995年9月-2000年9月 省环保局国际合作处副处长
（其间：1997.09--1999.09挂职任合肥市西市区人民政府副区长）
2000年9月-2002年9月 省环保局国际合作处处长
2002年9月-2004年6月省环境保护科学研究所所长、党总支书记
2004年6月-2007年12月 省环境保护科学研究院院长、党总支书记（2002.09--2005.06在南京大学环境学院攻读环境科学专业博士研究生）
2007年12月-2009年6月 省环境保护局副局长、党组成员
2009年6月至今 省环境保护厅副厅长、党组成员
来源：清风合肥
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