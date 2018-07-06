飞猪平台：已知有50名游客普吉岛翻船 22人仍失联

原标题：飞猪平台：已知有50名游客在普吉岛遭遇翻船 其中22人仍失联
新京报快讯（记者王真真）7月6日，新京报记者从阿里旗下在线旅游平台飞猪获悉，针对泰国普吉岛沉船事故，飞猪连夜跟平台商家联系排查数据，截至目前已知有50人遭遇翻船，其中22人尚处在失联状态，其余均已获救。目前飞猪正持续跟商家和前方沟通，了解最新情况。
除此之外，记者还获悉，44名通过懒猫平台购买旅行产品的游客中，有40名游客已取得联系，其余4名仍处于失联状态。
据央视新闻报道，目前泰国普吉沉船事故死亡人数已上升至13人。
点击进入专题：泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人
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