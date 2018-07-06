泰国普吉岛翻船事故：浙江22名游客失联 1人死亡

原标题：泰国普吉岛翻船事故造成浙江22名游客失联，1人死亡

当地时间2018年7月6日，泰国普吉岛，救援人员运送乘客遗体。视觉中国 图

7月5日下午，两艘载有127名游客的游船在泰国普吉岛附近海域沉没，其中大部分为中国游客。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月6日从浙江省旅游局获悉，在泰国普吉海域发生翻船事故造成中国游客失联后，6日清晨该局立即组织力量对各大出境旅行社、在线旅行社（OTA）进行排摸、核实。截至6日12时，泰国翻船事故造成浙江省22名游客失联，1人死亡。

据介绍，该局第一时间启动应急预案，成立应急处置小组，全面协调应急处置工作，实行24小时值班制度，密切关注事态进展。

目前，浙江省旅游局已致函中国驻泰国旅游办事处，请求为浙江游客救助提供支持和帮助；并与浙江省外侨办对接，进一步核实、救助浙江游客；及时与海宁市政府赴泰应急小组对接，帮助协调解决应急处置相关工作和困难。

据浙江省旅游局统计，目前省内旅行社组团在泰国的游客共有51个团，1287人，均无安全事故报告。

据嘉兴海宁市官方通报，7月6日上午8时许，接海宁市海派家具有限公司负责人从泰国通过短信形式报告：本公司前往泰国普吉岛旅游员工及家属37人遭遇重大险情，5日下午5点多遇到了五年来最大的风浪，目前还有18人失踪，寻求政府帮助。

澎湃新闻6日从海宁市政府获悉，海宁海派家具公司前往普吉岛自由行旅游的员工及家属37人，于7月3日晚从杭州萧山机场乘坐CA717航班赴泰国普吉机场，并且都是自己通过网上旅游公司订购去皇帝岛出海。

事发后，浙江省委书记车俊、省长袁家军立即批示，要求省政府及省外侨办尽快争取外交部和我驻外使领馆支持，协调泰方全力抢救；嘉兴市及海宁市要抓紧做好沟通对接等工作，抓紧核实失联人员信息，认真做好企业及职工和家属安抚等善后工作。

对于此起突发事件，海宁市委、市政府高度重视。市委书记朱建军、市长曹国良立即做出批示，要求相关部门立即启动应急预案。市长曹国良召开紧急会议，部署救援处置工作。海宁成立了赴泰国工作组和本地工作组，分别赴泰国和在海宁市内开展工作；已与中国驻泰国大使馆对接联系，抓紧核实信息，寻求帮助；组成了工作团队进驻海派公司开展安抚家属等后续处置工作。

澎湃新闻从海宁市相关部门获悉，海宁市成立的泰国工作组已确认由一名副市长带队。目前正在等待相关出境手续审批中，随时准备出发至泰国，海宁市相关部门也已经组成善后小组在海派公司现场稳定家属情绪并做后续处置工作。

责任编辑：余鹏飞