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外交部等三部门派出联合工作组赴泰处理沉船事故

外交部等三部门派出联合工作组赴泰处理沉船事故
2018年07月06日 16:12 澎湃新闻
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　　原标题：外交部、交通部、文化和旅游部派出联合工作组赴泰，今晚抵达

微博@领事之声 图微博@领事之声 图

　　@领事之声 官方微博7月6日消息，外交部、交通部、文化和旅游部派出联合工作组已出发！预计当地时间今晚（7月6日）九点五十五分抵达泰国普吉。

　　中新网援引泰国头条新闻报道，当地时间7月5日17时45分左右，两艘载有127名中国游客船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。目前，确认遇难游客人数已经增加至40人。

点击进入专题：
泰国普吉岛游船翻覆已致40人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：余鹏飞

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