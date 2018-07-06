原标题：上海新增一家互联网新闻信息服务单位：上海日报社

“网信上海”微信公号7月6日消息，近日，上海市互联网信息办公室向上海日报社颁发《互联网新闻信息服务许可证》，准许上海日报社从事互联网新闻信息采编发布服务。

截至2018年6月30日，由上海市互联网信息办公室批准的互联网新闻信息服务单位共11家，分别是：

解放日报社、文汇报社、新民晚报社、上海广播电视台、上海东方网股份有限公司、上海东方报业有限公司、界面（上海）网络科技有限公司、上海第一财经传媒有限公司、新闻报社、上海阅客信息科技有限公司、上海日报社。

具体服务类别和服务形式详见官网

链接地址：http://www.shio.gov.cn/sh/xwb/n805/n808/u1ai17821.html

另，属地内的上海观察者信息技术有限公司由国家互联网信息办公室颁发《互联网新闻信息服务许可证》，准许其从事互联网新闻信息转载服务。

来源：“网信上海”微信公号

责任编辑：余鹏飞