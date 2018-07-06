四川省委书记在这个会上向老干部们通报了什么？

原标题：四川省委十一届三次全会精神首场宣讲会议上，彭清华向老干部们通报了什么？

彭清华在省委十一届三次全会精神老干部通报会上指出

深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十一届三次全会部署要求

齐心协力推动治蜀兴川再上新台阶

邓小刚主持

按照省委统一部署，近段时间省级领导同志将分别赴联系市（州）和单位，宣讲习近平总书记对四川工作系列重要指示和省委十一届三次全会精神。7月6日，第一场宣讲会议——省委十一届三次全会精神老干部通报会在成都举行，省委书记彭清华在会上向省老同志、老干部通报了省委十一届三次全会情况以及省委作出重大决策的考虑。

彭清华强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，准确把握省委十一届三次全会部署要求，深化“大学习大讨论大调研”活动，扎实抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险和党的建设各方面工作，确保党中央大政方针和省委决策部署不折不扣落到实处，齐心协力推动治蜀兴川再上新台阶。

省委副书记邓小刚主持会议。省老同志廖伯康、杨岭多吉、谢世杰、张中伟，全国人大环境与资源保护委员会副主任委员蒋巨峰，全国政协人口资源环境委员会副主任陶武先参加会议。

彭清华首先代表省委向各位老同志、老干部并通过他们向全省离退休干部表示亲切慰问，对大家长期以来为四川改革发展和党的建设作出的重要贡献、对省委工作给予的大力支持表示衷心感谢和崇高敬意。

彭清华指出，省委十一届三次全会是我省在转型发展、创新发展、跨越发展关键时期召开的一次重要会议。全会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实省第十一次党代会部署，听取了省委常委会工作报告，结合新时代新任务新要求谋划四川各项事业发展，审议通过了《关于深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的决定》和《关于全面推动高质量发展的决定》。这次全会的召开，是省委贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的具体行动，是省委团结带领全省各族人民迈步新时代、践行新思想、展现新作为的再动员再部署，对于统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，更好落实新发展理念要求，加快推进四川转型发展、创新发展、跨越发展，决胜全面小康、建设经济强省，推动治蜀兴川再上新台阶，具有十分重大的意义。

彭清华指出，习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，是指导治蜀兴川实践的强大思想武器。全会审议通过的两个《决定》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为主题主线贯穿全篇，充分吸收“大学习大讨论大调研”活动成果，广泛征求各方面意见建议，深刻回答事关四川长远发展的系列重大问题，是确保全省工作始终沿着习近平总书记指引的方向胜利前进的行动纲领。全省上下要认真落实全会部署，把学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神往深处做、往实里抓，确保习近平总书记为四川发展作出的总体擘画一步一步变为现实，确保党中央大政方针在巴蜀大地落地生根、开花结果。

彭清华重点解读了全会落实习近平总书记对四川工作重要指示、对事关治蜀兴川全局和长远发展重大问题作出的谋划部署和决策考量。彭清华指出，要着力破解四川发展不平衡不充分问题，实施“一干多支”发展战略，推进“主干”引领带动、“多支”竞相发展、“干”“支”协同联动，构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局，推动全省整体实力提升。要牢牢把握“一带一路”建设、长江经济带发展、新一轮西部开发开放等国家战略，加快推动“四向拓展、全域开放”，尤其是全力打通高铁进出川大通道，形成陆海互济、东西畅达、南北贯通的“四向八廊”战略性综合交通走廊和对外经济走廊，为推进全面开放合作提供有力的交通支撑。要推动经济高质量发展，把着力点放在实体经济上，大力发展电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工和数字经济“5+1”产业，深化供给侧结构性改革，突出创新引领，加快推动军民融合深度发展，构建具有四川特色优势的现代产业体系。要着眼全面建成小康社会，整体改善群众生活，切实解决好教育、医疗、住房、就业等“急难愁盼”问题，大力实施乡村振兴战略，坚决打好“三大攻坚战”，加快建设文化强省，让群众有更多获得感幸福感安全感。要营造风清气正良好政治生态，坚持把党的政治建设作为根本性建设摆在首位，把“两个维护”作为根本政治任务，以坚强政治定力彻底肃清周永康流毒影响，持续深入开展反腐败斗争，着力涵养积极健康的党内政治文化，坚定不移把全面从严治党推向深入，营造更加公平公正的发展环境，为实现高质量发展提供根本保证。

彭清华强调，老干部是党执政兴国的重要资源和宝贵财富，省委十一届三次全会筹备和作出的决策部署，凝聚着老干部的智慧心血。希望各位老干部进一步发挥政治优势、经验优势、威望优势，带头学习好、宣传好、贯彻好全会各项决策部署，为四川发展积极献智出力、建言献策，帮助省委把工作做得更好。全省各级党委要一如既往重视支持老干部工作，始终在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，把老干部的政治、生活待遇落到实处，为老干部愉快生活、发挥余热创造良好条件。

与会老同志、老干部表示，省委十一届三次全会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，作出的战略谋划和决策部署符合四川实际和未来发展需要，符合全省人民对美好生活的新期待，鼓舞人心、催人奋进。一定竭尽所能支持省委工作，建言献策、献计出力，推动省委全会决策部署落地落实，为治蜀兴川再上新台阶贡献智慧和力量。

来源：川报观察

责任编辑：余鹏飞