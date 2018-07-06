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全国扫黑除恶专项斗争:黑社会的行为有哪些(漫画)

全国扫黑除恶专项斗争:黑社会的行为有哪些(漫画)
2018年07月06日 17:40 长安剑
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　　原标题：漫画 ▏无业游民王小帅的这份新工作挺坑的

　　★ 长安剑7月5日报道 ★

　　在全国扫黑除恶专项斗争开展将近半年之际，中央又出台了这份沉甸甸的文件：

　　中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》。

　　黑恶不除，则民不安，国不宁。扫黑除恶专项斗争不仅是要拔除一颗颗严重危害人民群众人身权、财产权、人格权的社会毒瘤，更关乎伟大斗争的进行，伟大工程的建设，伟大事业的推进和伟大梦想的实现！

　　这意味着扫黑除恶仍然任重而道远！

责任编辑：余鹏飞

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