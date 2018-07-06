上海理工大学多名学生疑食物中毒 相关食堂已关闭

原标题：上海理工大学有学生疑食物中毒就医 相关食堂已关闭 |沸点

新京报快讯（记者刘洋 实习生陈怡帆）昨日，多名上海理工大学学生反映在学校食堂就餐后食物中毒。上海理工大学表示注意到部分同学出现呕吐腹泻病集中到医院就诊情况，目前杨浦区疾控中心也应邀赶到学校协助排查。今日（6日）新京报记者了解到，目前重点怀疑的学校第五食堂已经关闭。

今日下午，上海理工大学在校学生李丹（化名）告诉新京报记者，他4日当天早晚餐在学校一食堂吃的，午餐在五食堂，当晚出现严重腹泻时他以为是自己的问题。结果第二天早晨看朋友圈发现，很多同学腹泻比他严重，当晚就就医。

5日考完试后，李丹就去校医院开转诊单，发现序号已经排到了十几位，而到了上海市杨浦区中心医院（安图分部）时，他发现肠道科已经排满人，都是该校学生，均反映在食堂吃过饭，第五食堂为多。

新京报记者看到，李丹的病历上显示为“急性肠胃炎”，他说事后有就诊学生建了微信群，在群内晒就诊病例的序号就达五六十人，身体情况多为“头晕拉肚子、反胃无力”。

上海理工大学学校办公室发事件说明称：7月5日，学校注意到部分同学出现呕吐腹泻并集中到医院就诊情况，立即召开了紧急会议，启动相关预案。各学院已安排辅导员对生病学生饮食情况进行统计分析，排查原因，并建立疾病发现、收集、汇总与报告制度。学院如发现身体不适学生将立即送医院救治，学生也可以自行联系学校卫生科。此外，杨浦区疾控中心也应邀赶赴学校协助排查。为彻查原因，从当日下午4点开始暂停外卖进入校园（何时恢复另行通知）。

该校提示，夏季气温较高，各类病原微生物生长繁殖加快，食物易腐败变质。为有效预防和减少疾病发生，请同学们注意食品安全，多食用清淡食物。“学校将尽力为生病学生提供最及时、必要的诊治，也请广大师生在没查清传染源之前保持冷静，不信谣不传谣……”

“现在没有结论，疾控中心在查。”今日下午，新京报记者以学生身份拨通学校卫生科电话，对方表示还没有调查结论。

学生提供的学校关闭食堂的公告则显示，“接上级通知，五食堂内部装修，从即日起（7月6日-8月27日）。”

责任编辑：余鹏飞