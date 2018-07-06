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大连金州区委原书记徐长元涉嫌违纪违法接受调查

大连金州区委原书记徐长元涉嫌违纪违法接受调查
2018年07月06日 19:05 澎湃新闻
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　　原标题：大连市原副市级干部徐长元涉嫌严重违纪违法，接受审查调查

徐长元 资料图徐长元 资料图

　　据辽宁省纪委监委消息：辽宁省大连市原副市级干部、金州区委原书记、金州新区党工委原书记、管委会原主任徐长元涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　徐长元简历

　　徐长元，男，汉族，中共党员，1955年11月出生，1974年11月参加工作，1974年3月加入中国共产党，大学文化。

　　1974.11-1982.10 辽宁省庄河县英烈士公社党委副书记、革委会副主任

　　1982.10-1984.09 大连管理干部学院农业企业经营管理专业学生

　　1984.09-1984.12 辽宁省庄河县英烈士公社党委副书记、革委会副主任

　　1984.12-1987.03 辽宁省庄河县包装制品厂厂长

　　1987.03-1994.08 辽宁省庄河县宏大企业公司经理

　　1994.08-1994.12 辽宁省庄河市政府市长助理

　　1994.12-1996.08 辽宁省庄河市政府市长助理、计经委主任

　　1996.08-2000.06 辽宁省庄河市政府副市长

　　2000.06-2000.11 中共庄河市委常委，政府副市长

　　2000.11-2001.01 中共庄河市委副书记，政府代市长

　　2001.01-2002.12 中共庄河市委副书记，政府市长

　　2002.12-2005.07 中共瓦房店市委副书记，政府市长

　　2005.07-2005.08 中共瓦房店市委副书记，政府市长，长兴岛临港工业区管委会主任（正局级）

　　2005.08-2006.03 中共瓦房店市委副书记，政府市长，长兴岛临港工业区管委会主任、党工委书记（正局级）

　　2006.03-2006.08 中共瓦房店市委书记，长兴岛临港工业区管委会主任、党工委书记（正局级）

　　2006.08-2008.05 中共瓦房店市委书记，长兴岛临港工业区管委会副主任、党工委副书记（正局级）

　　2008.05-2008.05 中共瓦房店市委书记，长兴岛临港工业区管委会主任、党工委书记（正局级）

　　2008.05-2008.06 大连市副市级干部，中共辽宁省瓦房店市委书记，长兴岛临港工业区管委会主任、党工委书记

　　2008.06-2010.07 大连市副市级干部，长兴岛临港工业区管委会主任、党工委书记

　　2010.07-2011.03 大连市副市级干部，长兴岛经济技术开发区（长兴岛临港工业区）管委会主任、党工委书记

　　2011.03-2015.11 大连市副市级干部，金州区委书记，金州新区党工委书记、管委会主任

　　2015.11- 退休

　　（原题为《大连市原副市级干部徐长元接受纪律审查和监察调查》）

责任编辑：余鹏飞

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