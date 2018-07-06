普吉岛救援人员看到儿童遗体：对不起 我们来晚了

原标题：普吉岛沉船救援人员看到儿童遗体：对不起 我们来晚了

现场救出一名幸存者，被送上救护车医治

法制晚报·看法新闻（记者 罗晓静 张子渊）根据中国驻泰国宋卡总领馆最新数据，截至当地时间6日17时，泰国南部普吉海域翻船事故涉事中国游客16人死亡、30人至40人失联，获救游客中5人受伤接受手术、6人留院治疗观察。

法制晚报记者从在普吉岛参与救援的一名潜水教练处了解到，从昨晚开始，泰方集合了普吉岛所有救援力量，并出动直升机和舰艇参与搜救。

从昨晚19时传回的现场视频来看，码头上的风非常大，视频中都是呼呼的风声，旗帜被吹得横了起来，远处天空则阴云密布。这名参与救援的潜水员说，因为风浪太大，还无法下水救援。

到昨晚23时，救援队陆续救上来一些遇险人员，一部分人因为受惊而情绪失控，伤者均被送往医院抢救。同时救援队也打捞上来一些遇难遗体，“刚捞上一个，没生命体征了，我在现场看的好心疼”。

今天上午11时许，搜救队员锁定了沉船位置，乘船前往沉船点附近，利用声呐搜索幸存者，救起2人，并发现部分遗体，其中还包括儿童。但由于部分水域深度达到40米以上，潜水队员无法下潜，只能等待军方人员继续实施救援。随后，专业救援蛙人下潜到事发海域打捞遇难者遗体。

据参与救援的这位潜水教练称，今天下午15时许他们回到码头上，一上午的救援已经让他们精疲力尽。“对不起，我们来晚了。”其向遇难者表达了哀悼之情后表示，自己实在太累了，要马上回去休息，然后谢绝了一切采访。

据了解，目前泰方仍在现场积极救援，遇难和失联人数仍未完全界定。

此外，法制晚报记者了解到，稍晚时候，海宁市组成的工作组将在海宁海派家具有限公司举行新闻通气会，通报海宁海派家具有限公司部分员工在普吉岛此次沉船事件中遇险的最新进展。

责任编辑：余鹏飞