原标题：由皖入桂的女常委，曾在省纪委全会上自亮“家底”

来源：长安街知事

今天下午，安徽传来消息：日前中央决定，严植婵同志不再担任安徽省委常委、委员职务，另有任用。

很快，严植婵的新职务公布——广西壮族自治区党委委员、常委。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，严植婵于2017年9月卸任广东省委常委、统战部长，北上安徽任省委常委、组织部长。此次重返南方，是她1年内在第3个省份任职。

严植婵是本周第3位履新的省级组织部长，前两人是：湖北省委常委、组织部长于绍良任上海市委常委、组织部长，四川省委常委、组织部长黄建发任浙江省委常委、组织部长。

严植婵出生于1964年5月，广东阳春人，长期在本省工作，于2017年5月在广东省委换届中当选常委，并成为广东省委统战部史上首位女部长。10月，她当选为十九届中央候补委员。

严植婵大学就读于一个冷门专业——华南农业大学畜牧兽医系养禽及禽病防治专业。毕业后，她留在母校工作，先后任校党委组织部副部长、校团委书记、动物科学学院党总支书记等职。

2003年，严植婵离开学校，赴地方工作，任湛江市委常委、组织部长；2008年任湛江市委副书记、政法委书记。2011年，她进入广东省直部门，出任司法厅厅长。

2014年初，最高人民检察院公布了广东健力宝集团原董事长张海违法减刑系列案部分案情：张海一审被判15年徒刑，二审因将他人的检举揭发材料作为自己立功表现，获刑10年。此后，他花钱买通关节、连续制造“假立功”材料，获得多次减刑，最终实际服刑不满6年。

媒体称，此案让广东省司法厅“一把手”严植婵感觉到司法行政系统的党风廉政建设，必须从厅局机关抓起。

“我从没有利用职权和职务影响为亲属谋取不当利益的想法，丈夫是高校中层干部，孩子在省属企业工作，与自己的职责范围都没有关系。”在2015年1月21日广东省纪委十一届四次全会上，严植婵对着台下的省纪委委员亮出了“家底”。

同月，严植婵离开省司法厅，出任揭阳市委书记，开始主政一方。在她的任职大会上，时任省委组织部副部长刘毅如此介绍她：“经历过高校、地方和省直部门多个岗位的锻炼，领导经验比较丰富，熟悉党务、行政和政法工作”。

在揭阳工作2年后，严植婵当选广东省委常委，晋升副部级。

3月以来，广西党委班子经历了密集的人事变动，涉及8名部级干部，包括：

广西自治区党委书记彭清华出任四川省委书记，江西省委书记鹿心社接任广西自治区党委书记；

原国家安监总局副局长徐绍川“空降”广西，任党委常委、统战部长；

广西党委组织部长喻云林北上天津，任市委常委、组织部长；

广西党委秘书长王可接替喻云林，任组织部长；

广西自治区政府副主席黄伟京跻身党委常委，并出任秘书长；

广西党委常委、统战部长赵德明卸任，跨省出任贵州省委常委、贵阳市委书记；

安徽省委常委、组织部长严植婵由皖入桂，任广西自治区党委委员、常委。

责任编辑：余鹏飞