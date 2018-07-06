这个官员退赃拿到收条 升任正厅8个月后落马

原标题：退赃拿到收条的厅官，升迁8个月后落马

来源：长安街知事

15岁上大学，23岁当副厂长，38岁当市长……原本仕途一帆风顺的他，却在升任正厅8个月后落马。

近日，湖北省公共资源交易监督管理局原局长周松青的案情被部分披露。

裁判文书网公布的一份判决书显示，湖北钟祥某房地产公司销售部经理张某荣曾向周松青行贿近200万元。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，预感到自己会出事的周松青曾全额退赃给张某荣，并要求其打了收条。此后，他心惊胆战，卜卦求神，最终还是没能躲过应有的审判。

15岁上大学，仕途一帆风顺

周松青出生于1963年9月，是土生土长的湖北干部，恢复高考的第二年，也就是1978年，他便考上了武汉纺织工学院机织专门化专业，当时年仅15岁。

毕业后，周松青来到湖北省沙市织布五厂当技术员，一路上升，不到4年便当上了副厂长。

此后，周松青步入仕途，先后在荆门市委组织部、市外经委工作，2000年赴荆门下属的钟祥市任副市长、市长、市委书记，晋升正处级。

2006年，周松青跻身荆门市委常委，此后任市委常委、副市长，市委副书记、政法委书记等职，并于2015年5月首次离开荆门，赴孝感任市委副书记、政法委书记等职。

在孝感短暂停留后，周松青仕途再进步，2016年8月履新湖北省公共资源交易监管局局长，升任正厅。让人没想到的是，短短8个月后，他就被斩落马下。

胆战心惊一年多，退赃也难保平安

周松青落马前，一篇名为《湖北荆门市五毒副书记周松青》的帖子在网上热传，罗列了周以权谋私的诸多信息。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，他的问题，早在十多年前就已埋下伏笔。

最新判决书显示，2004年，湖北钟祥某房地产公司销售部经理张某荣项目开发遇到了问题，他想到，自己的弟弟给时任市委书记周松青当秘书，如果能通过送钱攀上周松青，一方面自己的生意能得到关照，另一方面也能给弟弟的仕途铺路。

在弟弟张某清的牵线搭桥下，张某荣与周松青渐渐熟识，并三番两次提出要给周松青送钱。巧合的是，收钱时也是兄弟俩齐上阵。由于顾忌到自己的身份，周松青让张某荣把钱直接给周的哥哥。

2004年至2007年，周松青授意哥哥去找张某荣拿过4次钱，共计197万元，其中有50万抵了周松青购买别墅的房款。

钱送到位，周松青也逐一兑现张某荣的目标。

在生意方面，周松青找到时任钟祥市国土局局长王某平，请他关照一下张某荣所在的房地产公司，后来该公司通过招拍挂程序，竞得了石牌镇的一块土地。

在弟弟的仕途上，周松青提拔秘书张某清任钟祥市旅游局长、建设局长，还差点让他当上市委秘书长跻身市委常委。

或许是预感到自己会出事，2015年10月，周松青通过哥哥把钱退给了张某荣，并收到了张某荣打的两张收条，每张都写的是98万元。

心惊胆战了一年多后，周松青还是落马了。

与人串供堵口，求神灵保佑“过关”

湖北省纪委在周松青的双开通报中提到：他在得知被调查后，与他人串供堵口，对抗组织审查，多次找算命先生卜卦，祈求神灵保佑自己“涉险过关”，信仰迷失，搞迷信活动。

“他找人算命卜卦，卜得一卦，算命先生说，卦象是虽有危险，可危险会擦肩而过。但最终的结果，他还是没逃过纪律的惩处！不信马列信鬼神，早晚要出事！”湖北省纪委常委艾军在省公共资源交易监管局党组会上直言。

近日，湖北省机关单位组织党员领导干部观看教育警示片《不忘初心 警钟长鸣》，其中就有周松青现身忏悔。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，在落马官员中，迷信“大师”的不在少数。

广东省政协原主席朱明国别墅里供奉着数尊神像，他还信奉“大师”王林，在机场见到王林时，当着众人的面给王林下跪。

四川首虎李春城“滥用职权进行封建迷信活动，造成国家财政资金巨额损失”，他将亲人坟墓迁往都江堰后，曾花费千万请风水先生做道场，还在重大投资项目出现不利突发事件后，安排道士做法驱邪。

揭阳市委原书记陈弘平不仅自己迷信，还公开提倡说风水学是一门非常高深的科学，要求党政干部带头加强学习。

这些官员看似笃信风水和宗教，其实心里装的只有金钱和私欲，不是祈求“仕途升迁”，就是希望“涉险过关”。他们丧失了理想信念、丧失了党性原则，直到接受组织调查时才真正清醒。

责任编辑：余鹏飞