普吉惊魂游客:像坐过山车 边哭边吐边穿救生衣

原标题：[紫牛新闻]“沉没船只在我们后方”，普吉惊魂时刻无锡游客给儿子催眠

北京时间7月5日傍晚，两艘共载有127名中国游客的游船在泰国普吉海域发生倾覆，据央视新闻报道，截至7月6日晚7点11分，中国游客中共有78人获救、33人失踪、16人遇难。部分受伤中国游客已紧急送医院救治。外交部发言人陆慷表示，中国政府和中国驻泰使领馆将继续全力为此次事故中中国同胞及其家属提供协助。

今天扬子晚报紫牛新闻记者第一时间联系了当时风暴的亲历者，以及参与搜救的人员。

紫牛新闻记者了解到，昨天的暴风雨来得极其突然，暴雨和当地的预警系统几乎是同时到达，而海面上的巨浪和水文条件也极其罕见。而事发时间是下午四点，正是大批游船从离岛返回普吉的时间点，不少游船都不同程度遇险。

常州杨小姐：像坐过山车

边哭边吐边穿救生衣

“这次经历真的足够让我记一辈子，我不得不说一句，我的命被捡回来了。”事发时，23岁江苏常州的杨小姐正在皮皮岛附近参与海上项目，即将返航，当时她乘坐的是另一艘游船。她回忆说，上午还是晴空万里，下午四点返航时突然刮起暴风雨，风速极快，海面上卷起七八米巨浪，船只颠簸幅度很大，人在船上像坐过山车一般颠簸，自己全程都在呕吐。

“手机没信号，充电宝坏了，真的看不到希望。”杨小姐向扬子晚报紫牛新闻记者透露，当时她目睹有救援船从旁经过，随后当地导游告知前方有船倾覆，但看不到事故船的情况，“导游全程很负责，给我们每个人穿救生衣；船长非常沉稳冷静，不断安慰我们。当时超级想哭，一边吐，一边系紧我的救生衣，心里发誓顺利上岸后这辈子都不想再出海了。”当时杨小姐所乘游船在海上漂浮三个多小时才驶入内海，比正常情况晚了将近一个半小时，随后游船上响起了音乐，手机开始收到信息。脱离险境后，杨小姐用手机拍摄下了一段视频。扬子晚报紫牛新闻记者从该视频中看到，海上仍旧风大浪急，游船不时摇摆。

泰国有关方面在救助事故船舶上的游客

“倾覆的船就在我们后方”

无锡游客经历惊魂一刻！

昨晚，无锡市民沈先生在朋友圈发文，描述事发当时，他全家三人也正在普吉岛出事海域，而倾覆的船就在他所在的船的后方。据沈先生描述，当时他们正在回程路上，当时“浪大概有五米高，船身几乎是90度垂直。乌云密布，海浪一个接一个打到船身。”

“我为儿子做了催眠睡了两觉，中间他醒了30分钟左右，就喊’难过’。”沈先生表示， 因为自己有心理咨询方面的专业知识，面对突如其来的情况，他立刻对孩子进行了催眠，让儿子“睡着了”，后来自己也睡着了。所以在整只船上，他们两人是唯一睡着，对突发意外没有强烈感受的游客。

由于浪太大， 沈先生的妻子和其他游客，则不同程度地从座位上跌落到甲板上，很多人都吐了。妻子被一浪冲击，连人从座位上颠到地上，造成腿扭伤。“在船上，除了船员，我们其他人都做不了什么，照顾好自己不要影响船员就好，所以我要照顾好6岁的儿子。在大浪中颠簸，所有的乘客都在忍着，没有人哭叫。”最终，穿过狂风巨浪，历经长达3个小时的生死惊魂，沈先生一家和其他游客乘坐的船安全驶入内海，最终脱险，于当日18：55左右上岸。扬子晚报紫牛新闻记者了解到，沈先生是通过在线渠道订购了自由行产品出游，他表示，当地导游和船员做得很不错了，老婆去医院治疗的费用也都是导游方出的。

“这次旅行是我们第一次全家出游，之前儿子出国3次了，可每次都缺我这个忙碌的爸爸。”沈先生6日下午在与记者微信联系时，一家三口正在登机，准备赶赴下一个旅行的目的地。

据无锡市旅游局相关负责人介绍，目前在普吉岛的无锡游客共计125人。其中，江苏康辉目前在普吉82人、江苏阳光国旅一团16人、 江苏国旅一团14人、喜洋洋一团13人。事发时，这些游客都没有参加该游船项目，因此没有团队在普吉岛翻船事故中有游客伤亡发生。

风暴预警很不及时

从晴天到暴雨只有5分钟

“当天上午出发时是大晴天，气温很高，感觉天气还不错，也并没有提前收到任何台风警报之类的预警。但是下午四点开始，狂风暴雨突如其来。”当地游船公司负责人华先生告诉记者，当天公司一共有七艘船出海，其中三艘先行返回普吉岛，也在途中遇到了险情，而另外四艘因为迟了一会出发，直接由于天气变化而滞留在了皇帝岛。“我们给他们安排了住宿，统一发放了晚饭及第二天的早餐，全员现在都已经安全回到普吉了。”

华先生告诉扬子晚报紫牛新闻记者，一般情况下，如果行程正常的话，船只通常将在下午四点从皇帝岛返回普吉岛。根据客人的游玩状况，返航时间有的稍早，有的稍晚。而事发时正是大批游船回普吉的时段，所以有非常多的游船在海上。“当时海上突然起风，整个天色黯淡下来，接着就是狂风暴雨、巨浪翻涌。天气从晴好到恶劣，前后只经过了5分钟。当时的风暴预警是4点钟发布的，通过LightSNS、Facebook、邮箱等线上渠道发布，但是几乎同时天气已经骤变，完全没有反应时间。行驶过程中，三艘船有跟在其他船后面的，也有在其他船前面的。遇到风浪的时候，船长一般都会使用通讯设备联系前后船只，让所有船只尽量保持在一条线上，一方面是避免因光线问题，造成路线错误，另一方面是为了应对风浪过大，船体倾翻的突发状况。一旦这种情况发生，其他船只可以及时相互救助。”

扬子晚报紫牛新闻记者了解到，先行返回普吉岛的三艘船中，有一艘船因风浪太大，马达损坏，船长途中将船行驶到一个海岛的侧面，紧急避风修复，最终修好了才归航。

如果没有遇到大的风浪，船只一般在下午5点半、6点左右即可结束行程，到达码头。

双重巨浪当地也罕见

几乎所有船只都参与搜救

华先生告诉扬子晚报紫牛新闻记者，船只被掀翻的最大原因，是昨天的海浪非常反常，这种水文条件在当地比较罕见。“有经验的船长其实对海浪相对熟悉，正常情况下，一个浪打过来和下一个浪有间隔时间，可以及时调整船身。但是昨天的前后两个浪间隔最多只有10秒钟，而且预报的浪高4米，实际情况是高达7、8米。倾覆的船只可能是被第一个浪打到，船身还没有回正，紧接着又是一个浪，就直接打翻了。”此外，华先生还提到，当地有专家分析沉船事故跟船体结构也有一定关联。昨天倾覆的载有中国游客的船只，两艘都是单体船。浪打过来的时候，双体船会通过左右摇摆，快速消减所受外力，但单体船重心集中在一处，需要一段时间才能缓过来。

“昨晚整个码头停泊的船都已经出海搜救了，大概有二三十艘。后来我们的船只出海参与了搜救，不过没有救起游客。昨晚十点左右，在天色已经彻底黑下来，搜救条件极差的情况下，第一轮搜救结束。今天早上五点左右，开始发动第二轮搜救。”华先生说，很多潜水公司的专业教练也参与到船只打捞与人员搜救中。上午九点左右，搜救人员成功找到其中一条沉船，发现了一些遇难者尸体，目前仍在船体中开展搜救，数量未报过来。

救援人员正在运送幸存者

目前被救上来的游客基本上已被遣送回酒店休息，医院救治的人并不多。这次事故中受伤者不多。目前主要分为已救上来和失踪的，获救的仅有一些晕船等身体不适。“在落水海域漂浮超过24小时，是否有生还可能，主要看有没有被冲击到海岛上以及本人的体力情况。如果是被冲到海岛上，基本没有问题；如果体力不佳，再遇上大浪的话，即便穿着救生衣，也很难生还。”

泰国普吉省政府公布的中国游客获救名单

涉事游船“凤凰号”非常豪华

有游泳池KTV

“宽敞的码头甲板、配备进口豪华家居、还有海上SPA浴缸。亲子游首选，配有宝宝游乐、专业深海湿区、海上包房KTV”，记者在网站上看到，出事的这艘凤凰号设施非常豪华。围绕普吉岛的一日游有着非常多的线路，而这艘游船就是其中之一，一日游的价格在150元到350元每人不等。费用包括往返普吉周边小岛的船票，还包括一些水上项目：浮潜、深浅、海钓、水上滑梯等等，一日游一般从早上出发，中午在岛上用餐后，傍晚时分回到普吉岛。

从一日游商品介绍中扬子晚报紫牛新闻记者看到，这是一艘有着四层的豪华游船，可以满足游客的多种玩乐需求，荷载人数为80个人。不过7月5日游船出事后，已经无法购买凤凰号一日游的产品。商家告诉记者，凤凰号遇到事故暂时无法接单。“由于我们是代理接单，所以具体的情况暂时无法得知。”对方还推荐记者选择另一艘“钻石号”游船，并表示“钻石号是仅有的少数参与到救援的五星大船。”

暴雨引发停电

风浪刚起来救援船只就已出发

有报道称，泰国普吉岛昨天下午天气是突然变化，来自南京正在普吉岛度假的孙女士接受记者采访时印证了这一点。孙女士告诉扬子晚报紫牛新闻记者，昨天是自己与家人在普吉岛度假的倒数第二天，当天住在普吉岛的艾美酒店。当地时间下午三点多钟，她正在酒店的海滩上闲逛拍照。据她回忆，当时天上还有阳光，此时远处的天空中已有密集的乌云。

在孙女士传来的一段视频中，记者看到岸边的海浪已经比较大，但上方仍能看见蓝天，离岸不远处有人正借此冲浪。就在她拍摄完这段视频一分钟之后，酒店海滩上的两名救生员就各驾驶一艘摩托艇出发了。紧接着五分钟以后，她这里就开始下起大暴雨。

孙女士当时觉得奇怪，为什么救生员冒雨出海？询问酒店前台的一个姑娘得知，“可能是海上有一些状况需要他们出海。”

从昨天晚上五点多钟开始，就有人开始询问孙女士普吉岛的天气。到了晚上九点钟左右，亲友开始陆续联系她，告诉她普吉岛有船出事了，上面有中国人。从孙女士发给扬子晚报紫牛新闻记者的另一段视频中可以看到，当时的风雨确实很大，酒店前的椰子树在风中摇摆。孙女士称“狂风暴雨有点吓人”。虽然住的是一所五星级的国际酒店，硬件设施条件很好，但酒店在暴风雨中停电了三四次，甚至火灾报警灯也亮了，不过酒店没有组织疏散。

海宁一公司赴泰37人中18人失踪

已求助政府帮助

扬子晚报紫牛新闻记者了解到，在泰国普吉岛倾覆游轮上，有37人来自位于海宁的浙江海派家居有限公司。由于当时处于家具生产淡季，公司暂时处于停产的状态，因此给全体员工在7月1日至8日放假8天。据公司所在的海宁经济开发区官方证实，该公司有一名负责人也一起前往泰国。

今天中午，记者通过浙江省海宁市人民政府新闻办公室官方微博@海宁发布了解到，海派家居有限公司的负责人今天早晨通过短信报告，“本公司前往泰国普吉岛旅游员工及家属37人遭遇重大险情……目前还有18人失踪。”该公司负责人称他们遇到的是当地五年来最大的风浪。

同时，该公司负责人请求政府帮助。@海宁发布表示，这37名员工及家属“都是自己通过网上旅游公司订购去皇帝岛出海。”

接报后，海宁成立了赴泰国工作组和本地工作组，分别赴泰国和在海宁市内开展工作。已与中国驻泰国大使馆对接联系，抓紧核实信息，寻求帮助。同时组成了工作团队进驻海派公司开展安抚家属等后续处置工作。

出海遇到风浪要穿救生衣

尽量避免呆在封闭内舱

扬子晚报紫牛新闻记者了解到，这次事故是印度洋海啸之后普吉发生的最大风浪事故。普吉岛的5到8月都是雨季，海上经常会遇到风急浪高的情况，所以这个时节其实是当地旅游的淡季。但是恰逢7、8两个月暑假，所以国内前往普吉的游客仍然非常多。印度洋台风相对比较少，但是经常出现大风大雨的情况，大风警报经常发生，相比国内沿海1米左右的浪，这里常会遇到3米以上的大浪。遇到天气不好的情况，政府会禁止任何游船出海，但是这次事故中不管是海洋部门还是气象部门都没有预料到风暴发生的如此迅速。业内人士告诉记者，在海岛游玩时为了保证安全，正常情况需要在出海时全程穿着救生衣，而遇到突如其来的大风大浪，也最好呆在甲板上，不要在完全封闭的船舱内呆着。

责任编辑：余鹏飞