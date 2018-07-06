普吉沉船目击者:误以为落水的人是海上飘着的黑球

原标题：普吉岛翻船事件目击者：以为海上飘着黑球，原来是落水的人

封面新闻讯（见习记者 钟晓璐 记者李智）“当时我们船后面和左面分别有船，可是一转头左边的船不见了，过了一会看见海上飘着有黑色的球，现在才知道是个人！”现场目睹了沉船事故的李彤接受记者采访时，仍然心有余悸，“以后打死也不出海了，太可怕了。”

李彤，吉林人，在北京一所高校念大一。“好不容易盼到暑假出去耍，结果遇到这种事情。”暑假来临前，李彤就和其他四个人约定好去泰国旅游，普吉岛是五个女生旅行的第一站。

7月3号，李彤和同伴一起从北京出发，飞往普吉岛。抵达普及后，几个女生就在普吉岛上四处逛逛。

5日下午李彤一行坐上了狮子号，准备出海，穿上加上乘客和船员共有将近30来人。

当天上午，李彤和同伴出海先去的珊瑚岛，天气不错，之后又去了皇帝岛，回程中途中突然变天。

“天一下变得特别暗特别低，浪特别大，具体有好高我说不清楚。”李彤说，她在这之前从来没有经历过这么大的风浪。

由于船晃得厉害，李彤在船上吐了三次，同行的其他游客也晕船严重。“当时我们左边有艘船，大概几百米远吧，突然转头回来就发现不见了，过了一会就看见了海上飘着个黑色的球，当时以为只是个球，上岸后才发现估计是个落水的游客。”

李彤回忆，当天她们本来一个小时的出海旅程，不知道什么原因开了三个小时。

“吐得太厉害了，只想赶紧上岸。”上岸后，李彤看见岸边围满了人，乌压压的一片，周围停了很多救护车和警车，“当时就觉得估计是出事了，后来回酒店看新闻才知道具体什么事情，没想到这么严重。”

想起在海上的惊险一幕，李彤心情很复杂，她不确定当时自己看到黑色球是不是落水的游客，如果是的话他现在获救吗，还是说生死未卜。

当晚，在电视上看到普吉岛沉船事故的父母赶紧给李彤打来了电话，电话里焦虑的语气让李彤很是愧疚。“我当时就是不想让父母担心，所以没告诉他们这边出事情了，没想到害得他们更担心。”

李彤告诉记者，她和同伴要在泰国呆到12号才回国，“我们下一站是曼谷，没心情玩了，只想回家待在父母身边，机票现在又没法退。”

在目睹了这场事故后，李彤觉得人类真的太渺小了，能够平安地活着就是一种幸福。

责任编辑：余鹏飞