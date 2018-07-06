普吉岛沉船获救者讲述被巨浪吞噬的18小时

原标题：普吉沉船：被巨浪吞噬的18小时 | 深度聚焦

▷救生艇上的落水者

赵鹏活着回到了岸上，但公司的18名员工和家属不见了踪影，其中也包括他的妻子和女儿。

跳进水里后，张峰把一块冲浪板让给了一对老夫妻，他自己在海里漂了一夜，才被救了上来。

在风浪最大的时候，林颖颖对丈夫喊道：“万一出了事，你要先救两个孩子！”

据新华社消息，泰国当地时间7月5日下午5点45分左右，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域，突遇特大暴风雨发生倾覆事故。截至目前，船上127名中国游客中，16人死亡、33人失踪，另有78人获救。

普吉岛风雨交加，几层楼高的巨浪一波接着一波。所有游船都在拼命驶向港口，但有些人最终没能抵达终点。

▷救援力量在出事海域搜救

预报与风雨同时到来

7月5日早上，普吉岛还落下过零星的小雨，现在正是当地的雨季，这没有阻碍大大小小的船只载着游客们驶离港口。

上午9点半，来自上海的记者林颖颖和家人登上了游船“海角7号”，那时天已放晴，他们即将前往普吉岛附近的珊瑚岛和皇帝岛游玩。

差不多同时出海的，还有浙江海宁海派家具公司的员工和家属们，他们一行37人结伴出游，回想出发时的天气，公司负责人赵鹏（化名）同样觉得，并没什么异样。

海派家具公司的员工搭乘了一艘叫“凤凰号”的游船，根据网上对“凤凰号”的介绍，这是一艘四层的豪华游艇，最多可承载200人。在旅游广告中，乘坐“凤凰号”一日游的行程，包括了大小皇帝岛，项目有海钓、潜水等，网上的报价在每人2、300元左右。

在关于“凤凰号”的游客须知里，提到过行程可能因天气、安全等因素临时变更，但在7月5日这天，船上的人们并没感到，可能会有什么变故发生。

到下午三点左右，普吉岛的华裔导游大威收到了气象部门发来的天气预报。预报中提到，7月5日至7月12日，会有台风抵达安达曼海附近，届时，泰国西南地区可能受到影响，出现大风雨天气。

大威听说，当天有差不多80艘游船从这里出海。按惯例，如果遇到极端的天气，很多旅行社会选择改变行程。但在7月5日，天气变得太快了，几乎在预报发来的同时，风雨也随之而至。在那时，还有不少游船漂在海上。

▷事发前巨浪连连

海水击碎了玻璃

7月5日下午，4点30分，林颖颖和家人正在进行最后一个游乐项目。船长突然下令，因为天气原因要立刻提前返航。那时她还没注意到，海面上的天空已经暗到了一定程度。

返程途中，雨越下越大。林颖颖看见，几层楼高巨浪不断涌过来，船体好像要被撕裂了一样。人们开始害怕起来，在林颖颖和其他游客的要求下，导游重新为他们发放了救生衣。

在“凤凰号”上，赵鹏和家具厂的员工、家属们，大多集中在了一层。风浪大起来之后，他们也想找船员拿回救生衣，“但那时候船舱里晃得厉害，站不稳，也找不到船员。”

陈林是“凤凰号”上的潜水教练，当地傍晚5点23分左右，他给女友发来过几段船上的视频：风雨交加中，巨浪一波接着一波的打向驾驶室的玻璃，没有一点减弱的意思。驾驶员努力掌着方向，但船身已经明显倾斜向了一侧。

女友看到视频后，在微信上回复陈林：“好危险，担心你。”

据女友转述陈林的说法，当时船上的大部分玻璃被浪打破，船舱大量进水。而在另一段来自凤凰号上的视频里，船舱内的人们努力抓着座椅、桌子的边缘，保持着平衡。但船身摇晃的太厉害，一个男子刚站起身来，就栽到了另一侧乘客的怀里。

视频发出几分钟后，“凤凰号”里的水越进越多，大约两三分钟后，船沉了下去。

在事发水域“狮子号”上的一位目击者回忆，起先跟在“狮子号”后面的有两艘船，连番巨浪之后，她再一回头，左边的船已经不见了。她看到后面的海浪上浮起来一个黑色的“球”，后来才知道，那也许是个落水者露出来的脑袋。

▷获救上岸的落水者

海上求生的18小时

在“凤凰号”沉没的同时，海面上其他的船只，也在继续经受着狂风巨浪的考验

来自温州的黄鹏所在的游轮上，一个50多岁的女游客在强烈的冲撞下，出现了失禁的情况。他注意到，40多岁的船老大，黝黑的皮肤明显被吓得泛白。

而在“海角7号”上，林颖颖甚至对丈夫喊道：“万一出了事，你要先救两个孩子！”

风浪小些的时候，黄鹏的游轮因为引擎故障，在珊瑚岛边上停了十分钟左右。返程途中，工作人员给在风浪中发生磕碰的游客上药，进行安抚。

与此同时，对于遇险船只的救援也已经开始。泰国出动多个政府部门开始搜救，同时还有当地民用船只也加入进来。在附近水域的一艘游轮，用绳索救起了20多名落水的中国游客。

在“凤凰号”下沉之前，陈林就跳下了水，他把救生筏解开了，还救起了两个孩子。

从“落水者”变成“施救者”的还有河南游客张峰，他和女友来泰国进行婚前旅行。

他所在的游轮上，当船身晃动得越来越剧烈时，在工作人员的要求下，张峰和女友分别从船的两端跳进了海里。”

落水后，女友游上了救生艇，在等待近4个小时后，赶来的泰国军舰，把她和船上的其他游客送到了码头。”

跳下海之后，张峰抱住了一块冲浪板。当她准备游向救生艇的时候，发现身边有一对年迈的老夫妻。于是，张峰就把冲浪板递给了老夫妻，把他们推向救生艇那边。

救生艇后来并没有及时折回来搭救张峰，他只能抓住一串浮球，继续等待。

很快，有船员发现了他。“但拉我上船的过程中，绳子被突然打来的巨浪冲断了。”

继续等待的过程中，张峰发现了一名溺水的男子，他穿着救生衣漂在海面上，已经处在半昏迷状态。张峰靠近男子，让他保持清醒，并把浮球递给了他。

两人在海面上漂了一整夜，一直没有等来救援。在溺水男子建议下，他们漂到了一个小岛上，“当时我挺担心，我们俩的体力没办法游到那儿。”

两人最终找到了一处小岛，他们发现了不远处的渔船。张峰跳进了海里呼救，成功引起了渔船的注意。7月6日上午10点，两人成功获救，此事距离船只遇险，已经过去了差不多18个小时。

但因为在海里漂浮的时间太长，张峰被海蜇蛰伤、全身浮肿，不得不入院治疗。

▷“凤凰号”在水底被发现

被堵住的排水口

夜幕降临，冲出风浪的游船们，终于回到了港口。

晚上7点多，林颖颖的船靠岸了，岸边停满了警车、救护车，她听说了有船只被打翻的消息，林颖颖由衷的对船长说了句“谢谢”。而在黄鹏的船上，船员拿出了存放的香槟，与游客们一起分享，大家庆祝“捡回一条命”来。

大威和其他一些懂中文的导游，来到了救助伤者的医院担任“志愿者”。在他们出现之前，由于语言不通，大厅里混杂着中、英、泰语。大威能感觉到，所有获救的游客依然害怕、很恍惚。

有些人回忆起几个小时前的经历，说着说着就哭了起来，大威只能尽力安慰着他们。

一个三十多岁的母亲，散着头发、披着浴巾和丈夫坐在一起，她一直不愿意告诉大威自己的名字，只说要找自己六岁的孩子。

凤凰号上目前有40余人获救，船长在接受采访时表示，因为垃圾堵住了排水口，才导致了游船的沉没。

赵鹏也成功获救了，但清点之后，公司员工和家属37个人里，仍有18人失联，其中也包括他的妻子和孩子。

普吉岛的港口上灯火通明，泰国海军、水警等多个部门出动船只、飞机继续着海上的搜救。中国驻宋卡总领馆表示，不放弃任何一丝搜救希望，全力以赴为中国游客及家属提供协助。

一天一夜之后，搜救仍在继续，7月6日下午13点26分，风浪已经平息，救援人员终于找到了沉没的“凤凰号”，更多失联者的遗体也被发现，遇难者的人数上升到了40人。

责任编辑：余鹏飞