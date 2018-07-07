官方评赵为粮落马:“两面人”藏再深也必将被清除

原标题：快评：“两面人”藏得再深，必将被及时辨别出来！

赵为粮 资料图

7月6日上午，中央纪委国家监委网站发布消息，十九大代表，重庆市委委员、市委教育工作委员会书记、市教育委员会主任赵为粮涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

赵为粮被查处，再次彰显了我们党纯洁党的肌体、坚定推进从严治党的勇气和决心，释放了全面从严治党永远在路上、越往后执纪越严的强烈信号。值得关注的是，赵为粮的身份是十九大代表、重庆市委委员，说明党内的一些“两面人”特别善于表演和隐藏。然而，天网恢恢，疏而不漏，在全面从严治党的高压态势之下，即便隐藏再深，也必将被及时辨别出来、清除出去。

另一方面，赵为粮被查处，也正是反腐败斗争形势严峻复杂的一个现实体现。党的十八大以来，全面从严治党成效卓著，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展，但同时要看到，反腐败斗争形势依然严峻复杂，特别是政治问题和经济问题交织、区域性腐败和领域性腐败交织、用人腐败和用权腐败交织、“围猎”和甘于被“围猎”交织等问题依然突出。习近平总书记在参加党的十九大贵州省代表团讨论时指出：“在全面从严治党这个问题上，我们不能有差不多了，该松口气、歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效就见好就收的想法。”日前，习近平总书记在全国组织工作会议上再次指出，我们党面临的“四大考验”、“四种危险”是长期的、尖锐的，影响党的先进性、弱化党的纯洁性的因素也是复杂的，党内存在的思想不纯、政治不纯、组织不纯、作风不纯等突出问题尚未得到根本解决。

习近平总书记的一系列重要论述，不啻为一针针“清醒剂”，警醒我们以坚如磐石的决心、坚不可摧的意志，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，精准有力有序惩治腐败，把反腐败斗争引向深入，推动全面从严治党开创新局面。（中央纪委国家监委网站 赵林）

责任编辑：张迪