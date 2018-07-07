蔡英文大砍军人退休金 转头就要向美买108辆坦克

原标题：视界 | 蔡英文大砍军人退休金 转头就要向美国买108辆坦克

近日，台湾蔡英文当局的一个动作不仅让岛内军人伤透了心，更引起舆论哗然。

想知道蔡当局又干了什么招来痛斥，请看以下视频~

据台媒报道，蔡英文当局日前完成“现退役军人年金改革”。按照台行政部门的估算，这波操作仅第一年就可为台当局节省至少400亿新台币（1新台币约合人民币0.2元）的开支。

然而，台当局在省下这笔开支后，转头就拿去“大幅提高军事投资”，用于明年向美国采购武器。

台湾《联合报》刊文称，台官员透露，2018年度台军方因“人员维持费”增加，导致军事投资额度偏低。报道称，台当局高层已承诺，台防务部门从美国采购2个营、108辆坦克的“锐捷项目”将确定会执行。该官员甚至称，在解放军军机军舰绕台的背景下，“最重要的仍是台军战力提升”。

对于岛内绿营鼓吹所谓“台美军事互动”，国台办发言人安峰山此前在记者会上强调：台湾方面如果是挟洋自重，采取这种“以武拒统”的方式，去和大陆对抗，在两岸综合实力对比日益悬殊的情况下，实际上是对台湾方面非常不利的。

▲国台办发言人安峰山

而在岛内，对于蔡英文当局“拆东墙补西墙”的“大手笔”，台湾网民忍无可忍。

有人痛斥其“交保护费，购买垃圾武器，牺牲这么多流血流汗、劳心劳力的军公教年金，赚取军购好处及供给己党的利益？”还有网友直呼，“两岸快点统一，每年浪费这些钱，不如跟大陆买。”

据新加坡《联合早报》报道，这项修正案包括台军年金最低保障金额为38990元新台币，未来服役满20年者，退休起支俸率为55%，年增率2%。蔡英文在年金改革方案通过后还表示，这是让台湾社会回归平静的时刻，未来“年金破产”将成为历史名词。

但是台媒报道指出，7月1日方案通过后的第一笔退休金入账时，很多退伍军人惊讶发现减少的金额高过预期，不满情绪更是加倍，不少人因此上街抗议。

▲退休军工教人员游行抗议台当局。

《联合报》引用反年金改革的“八百壮士”协会理事长、退役将领吴斯怀的话，称台当局先前宣传“绝大多数退伍军人影响低于两万元”却故意略过补偿金等款项不提，如今多数人发现收入缩水严重，但通知书还没寄到，根本不清楚到底被扣哪些项目。

“好后悔当了一辈子的兵！”一名退役军官在接受台媒采访时不禁哭诉。他回想戎马一生，好不容易熬到退役，却落得被台当局毁诺的下场。而同样被“年金改革”摧残的退休教师也表示心境“凉凉”，教了二十多年书，结果竟遭到狠狠践踏尊严的对待。

▲退休公教人员填写表格，向台当局提出诉愿。（《中时电子报》）

在台媒看来，退休军公教收入大减，对岛内经济的影响恐有“乘数效应”，在消费方面会影响到配偶、子女、甚至父母，引发市场、产业萎缩与劳工薪资无法提升的恶性循环。

有网友在台湾论坛上发帖子诉苦称，从小家境不好的父亲为了赚钱养家考上军校，辛苦半辈子终于退休了，打算用退休金来支撑子女的学费和生活费。殊不知撞到“年改”的“枪口”上，一把年纪的父亲被迫再出门工作当保安。该网友在帖子里控诉“到底有没有人可以听见我们的声音？”

面对岛内军公教的怒火，蔡英文在6月21日召开记者会向军公教致歉，同时感谢军公教的付出。台湾中时电子报刊文称，蔡英文在记者会上提到，军公教“口袋的钱比过去少，那种不满与无奈的心情，不是当事人，其实很难了解其中感受。”

此后7月1日，蔡英文到台中市视察时遭到反年金改革的团体抗议，之后她在脸书上再度感谢包括退休军公教在内的岛内民众，还写道：“各位，我们一起做到了。”

对于其口头上的“道歉”，岛内网友并不买帐，有人让蔡英文“自砍一半（收入）”，“自己不砍，道什么歉都没用”。还有网友让民进党官员“别自肥”，主动减薪，若能做到，向军公教致歉或道谢才算有点诚意。

责任编辑：张迪