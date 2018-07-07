原标题：关注 | 外媒：日本将连续第二年派“准航母”巡航南海

英媒称，两名日本官员说，日本将连续第二年向南海和印度洋派出大型直升机航母，因为它希望通过每年的巡航活动来加强在“具有战略意义的海域”的影响力。

据路透社7月4日报道，了解此次将从9月开始的为期两个月巡航计划的一名官员说：“这是日本为促进印太地区的自由与开放所做的努力之一。”

消息人士说，248米长的“加贺”号直升机航母可以同时搭载多架直升机，该航母将在包括印度尼西亚在内的东南亚国家停留，还会到访印度和斯里兰卡的一些港口。

他们说，“加贺”号可能还会与该地区其他国家的舰船举行临时安排的联合演习。此外，会有一艘护卫舰与“加贺”号一同参加此次巡航。

▲日本“加贺”号直升机航母

报道称，日本去年曾派遣“加贺”号的姊妹舰“出云”号对南海和印度洋进行了类似的巡航。日本海上自卫队的一名发言人说，他无法就未来的行动发表评论。

报道称，日本在这些海域越来越明显的动作体现了它对中国在这些海域的“军事存在”有着和美国一样的担忧，穿越这一区域的贸易线路对日本和美国经济都具有至关重要的意义。美国在南海定期进行空中和海上巡逻，并声称必须确保其所谓的“航行自由”。

今年5月，美国把设在夏威夷的美军太平洋司令部更名为印太司令部，表明了更广泛的“地区战略”，这样的战略一直是日本和澳大利亚所倡导的，覆盖范围从西太平洋一直延伸到印度洋。

报道称，为了让日本在本地区发挥更广泛的作用，日本首相安倍晋三领导的政府突破战后和平宪法的限制，派出军舰、飞机和军人参与海外的军事行动。

报道指出，“加贺”号的大小与日本皇家海军在二战时使用的航母相当，不过它被命名为驱逐舰，为的是不违反宪法的相关规定。“加贺”号驻扎在位于日本西部的吴港，去年3月入列，主要任务是开展反潜战。

责任编辑：张迪