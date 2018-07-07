原标题：泰国驻华使领馆开通求助热线及签证绿色通道

2018年7月5日下午，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故。泰国驻华使领馆开通求助热线，以便相关游客亲属及时跟进救助信息：

泰国驻华大使馆求助热线：+（86）18311452813；邮箱：prrtebeijing@ hotmail.com

泰国驻上海总领事馆求助热线：+（86）18616228639；邮箱： thaiconsular.shanghai@ gmail.com

此外，泰国驻华大使馆和泰国驻上海总领事馆为遭遇游船倾覆事故游客的亲属和家人开通特批签证绿色通道，为其前往泰国看望受灾游客提供便利，咨询电话：+8618311452813（北京），+8618616228639（上海）。

（央视记者 章林 徐速）

责任编辑：张迪