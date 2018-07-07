韩外交亮眼经济萎靡 港媒:中韩关系改善带来希望

原标题：韩国外交亮眼经济却萎靡 港媒：中韩关系改善带来一线希望

参考消息网7月7日报道 港媒称，在同朝鲜关系不断解冻之际，对韩国来说，过去半年充满了外交胜利，但在经济方面，损失正在增加。然而，如今出现了一线希望：中韩正在修复它们之间受挫的关系。

香港亚洲时报网站7月4日刊文称，2017年底，韩国经济遭遇了9年来首次季度性萎缩。对2017年5月当选的文在寅来说，这有点不太妙——他的任务之一是加快经济增长。本周早些时候，有数据显示，6月出口增长陷入停滞，同比下跌0.1%。

但5月份，中国、韩国和日本举行了一个罕见的三方峰会，以推进有关一个三向贸易协议的会谈。它们承诺加快进展，以便达成一个更广泛的“区域全面经济伙伴关系协定”。

6月27日，韩国产业通商资源部通商交涉本部长金铉宗和中国商务部部长钟山会面，以减少分歧并深化整合工作。首尔与北京还将在北亚的一些基础设施项目上进行合作。

欧亚集团经济学家斯科特·西曼说：“鉴于两国经济关系的规模和重要性，改善中韩关系大概会为很多中韩商业利益集团带来更光明的前景。”

文章称，对韩国来说，这是绝妙的好消息。西曼说，去年韩国出口产品中有25%进入中国，但只有12%进入美国。中韩之间的联系比营收数据所显示的更深刻。

文章称，韩国输往中国的产品中有大约四分之三是商品部件，这些商品将在中国大陆组装并再次出口。这种贸易会在中国制造工作岗位和收入，并在当地发掘消费需求。

文章称，当逆风向韩国袭来，改善的中韩关系可以帮助文在寅的经济。（编译/朱捷）

在此期间，韩国在各个领域实施了一系列的经济结构重组计划，但林昌烈认为这些努力还“不甚完善”，这些未完成的使命仍将成为经济发展的阻碍。林昌烈认为，韩国早早还清了从IMF借来的贷款并不是一件好事，因为这会让韩国过快忘记金融危机带来的伤痛和教训。林昌烈表示劳动弹性化改革和放松管制改革仍然是未竟的事业。

IMF建议韩国要更多地保护工人自身权益而不是以工作岗位为优先，以此才能创造新的劳动市场格局，并呼吁韩国各界要增强互信和所有权管理，邀请各方代表，包括非工会工人、小型企业和个体经营者加入到对话讨论中来。林昌烈强调：“我们需要提高人们的工作质量这点毋庸置疑，但一旦对工资的要求超过了生产效率，就将会对企业和公司不利。

鉴于关键领域的竞争优势正在流失，林昌烈呼吁提高对企业的投资，“为了吸引投资，应该出台一些像减税的鼓励性政策，但政府似乎正通过增加赋税威胁各界企业发展。”林昌烈认为韩国政府经济政策的失败导致了20年前的那场经济危机，因此政府机构不应过多地干预经济行为。

责任编辑：张迪