原标题：香港政务司长：身为中国人培养国家观念是应有之责
海外网7月7日电 中国历史教育有助培养年轻人的国家认同感。由香港特区民间成立的国史教育中心昨（6）日正式成立，计划藉讲座、交流团、年度历史人物选举等活动，向青少年、老师及公众传承国史教育，培育社会各界的国民身份认同。特区政务司司长张建宗致辞时强调，身为中国人，让年轻一代加深认识国家历史、文化、政治体制等各方面发展，培养国家观念是“应有之责”。国史教育中心校长何汉权重申，不会从政治角度看历史，亦不会避忌任何议题。
据香港《大公报》消息，风采中学校长何汉权去年倡议成立国史教育中心，经过多月筹备，中心6日举行成立典礼，以“赓续中华历史文化的传承，建构国民身份认同”为宗旨，将从国情、国学、国史三方面，以及教育、参与、体验及表扬四个面向推展国史教育，中心6日邀请了张建宗、中联办副主任谭铁牛等多名重量级嘉宾主礼。
张建宗致辞时称，适逢今年是香港回归祖国21周年，亦是国家改革开放40周年，是回顾及追溯香港与国家的发展脉络的好时机，从而了解香港与国家同根同生的紧密关系。
张建宗表示，特区政府“拍板”于2018-2019学年落实初中中国历史成为独立必修科，并在五月公布修订初中中史课程大纲，让香港学生接受整全而优质的中国历史教育，国史教育中心的成立，正好为青年加强了解国家历史和中华文化提供一个良佳的平台。
国史教育中心委员、岭南大学历史系教授刘智鹏慨叹，香港愈来愈少人读历史，相比之下，外国学生对自己国家的历史相当熟悉，指出当代人未能将现今发生的事放入历史中处理，才会造成断章取义的情况出现，反映中国历史教育的重要性。
何汉权表示，“国民教育的根本在于国史教育”，随着新学年的初中中史科成为独立必修科，他认为有必要从高小开始培养学生的基本国史知识，未来将走入学校举行讲座、儿童史话工作坊等活动，透过有趣的说故事方式，让学生轻松掌握历史。
问及中心如何处理敏感的历史事件，何汉权强调，中心将会“一分材料说一分话”，不会忌讳或迴避任何事件，亦不会以政治角度看待历史，更不会被坊间的话题和政治议题拖着走，而是从历史出发，达到印证国家历史发展与文化传承、培育国民身份认同等目标。（海外网 侯兴川）
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