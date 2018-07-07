人民日报：以有力督导推进扫黑除恶专项斗争

原标题：以有力督导推进扫黑除恶专项斗争

有督导才能更好落实，有督导才能不断深化。

日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》，对扫黑除恶专项斗争督导工作进行明确部署。《方案》的印发和督导工作的开展，是贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署的重大举措，也是开展扫黑除恶专项斗争的重要环节，对于夺取专项斗争的胜利意义重大。

在全国开展扫黑除恶专项斗争，是党中央、国务院为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础作出的重大决策。要在目前取得重要阶段性成效的基础上持续发力、步步深入，必须将督导作为深入推进专项斗争的重要抓手，以督导压实政治责任、回应人民群众期待、破解重点难点问题。

按照中央要求，这次督导工作将坚持问题导向、法治思维、标本兼治，严格责任追究。只有以督导压实地方各级党委和政府扫黑除恶重大政治责任，以督导保障扫黑除恶专项斗争始终在法治轨道上运行，以督导推进重点难点问题解决，以督导回应人民群众期待，才能真正做到推进各部门齐抓共管，确保专项斗争沿着正确方向深入开展，做到攻坚克难、除恶务尽、务求实效，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

冲着问题“督”，针对问题“导”，是督导工作取得成效的关键。要像《全国扫黑除恶专项斗争督导工作方案》要求的那样，围绕政治站位、依法严惩、综合治理、深挖彻查、组织建设、组织领导等六个方面，通过督导工作确保专项斗争责任人切实履行扫黑除恶重大政治责任，确保涉黑涉恶问题得到根本遏制，督促各部门齐抓共管，形成综合治理的良好格局。要通过督导把扫黑除恶与反腐败斗争和基层反腐结合起来，深挖黑恶势力背后的“保护伞”，整顿软弱涣散基层党组织，严防黑恶势力侵蚀基层政权。督导工作还必须督促各级扫黑除恶专项斗争领导小组及其办公室充分发挥职能，推动解决经费保障、技术装备、专业队伍建设等重要问题。

扫黑除恶专项斗争，事关社会稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固。抓好督导工作这个关键环节，努力在深入实际、掌握实情上下功夫，在把握规律、精准督导上下功夫，在依靠群众、发动群众上下功夫，就一定能打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗。

责任编辑：张迪