原标题：全国扫黑除恶专项斗争中央第一督导组进驻河北

来源：法制日报

本报石家庄7月6日电 记者葛晓阳见习记者董凡超 全国扫黑除恶专项斗争中央第1督导组6日进驻河北省，全面启动对河北省扫黑除恶专项斗争督导工作。

中央第1督导组组长支树平在进驻河北督导工作动员会上指出，开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策部署。开展扫黑除恶专项斗争督导工作，是推动各地以更高的政治站位组织开展好专项斗争的必然要求；是回应人民群众关切，让人民群众带着满满的安全感迈入全面小康社会的必然要求；是及时发现问题、纠正偏差，推动各地不间断地开展“大扫除”，确保扫黑除恶各项决策部署真正落到实处的必然要求。

支树平表示，要坚持把倾听群众呼声、回应群众关切作为督导的重中之重。对督导中群众举报的涉黑涉恶线索，要及时核查反馈，严格落实保护措施，依法移送有管辖权限的政法机关；对重大复杂疑难案件，要交省、有关市扫黑办重点督办；对督导中发现的问题及工作偏差，及时向河北省有关方面提出有针对性的意见建议，坚持边督边改；对督导中发现的党员干部及其他所有行使公权力的公职人员涉嫌违纪、职务违法和职务犯罪问题线索，及时移送纪检监察机关。真正使督导过程成为推进工作、取信于民的过程。督导组副组长陈国庆就开展督导工作的协调保障提出了具体要求。

河北省委书记、省人大常委会主任王东峰表示，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，把开展扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务，全力支持配合中央督导组工作，坚持立行立改，持续攻坚突破，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。

根据督导工作方案，中央督导组将围绕政治站位，重点督导各地党委、政府贯彻落实习近平总书记重要指示和中央决策部署情况；围绕依法严惩，重点督导各地推动在法治轨道上有力有效打击涉黑涉恶违法犯罪情况；围绕深挖彻查，重点督导扫黑除恶与反腐败斗争和基层“拍蝇”结合深挖黑恶势力背后的“保护伞”情况；围绕综合治理，重点督导各地推动各部门加强对重点地区、行业、领域日常监管、齐抓共管情况；围绕基层组织，重点督导整顿软弱涣散基层党组织情况；围绕组织领导，重点督导各级扫黑除恶专项斗争领导小组及其办公室发挥职能作用情况。

中央第1督导组进驻时间为7月6日至8月5日，督导期间设立举报电话：0311-66801186、66801187、66801188（每天受理举报电话时间为8：00-20：00），举报信箱：石家庄市邮政686信箱。对于河北省涉黑涉恶方面的来电、来信举报，中央督导组将认真受理，及时反馈。

责任编辑：张迪