人民日报海外版:中国不会照着美国剧本走下去

原标题：中国不会照着美国剧本走下去（望海楼）

■ 贾秀东

《 人民日报海外版 》（ 2018年07月07日 第 01 版）

7月6日，美国对中国片面施加不公平关税措施生效后，中方对美方部分产品加征关税的措施已立即生效。至此，美方对华发动了世界经济史上规模最大的贸易战，中方打响了贸易领域的对美“自卫反击战”。世人将看到、历史将见证：中国将以战略定力迎击美国挑战。

美方倒行逆施，中国“正当防卫”。一段时间以来，美方反复无常，一意孤行挑起贸易战，此种贸易霸凌行径公然违反世贸组织规则，挑战多边主义和贸易自由，剑指中国正当利益，不仅损害双方经贸利益，而且危及全球产业链和价值链，阻碍世界经济复苏，引发全球市场动荡，并殃及更多跨国企业、中小企业和消费者。对贸易战，中方一再申明不愿打，也不惧打，承诺不开第一枪，但美方如扣动扳机，中方必奋起反击。

美国罔顾事实，中国无端获咎。特朗普一再拿中美贸易不平衡做文章。中美贸易的确存在“不平衡”，但并非不公平。几乎所有的美国经济学家都认为，美国的贸易逆差不是什么大问题，其形成和持续是美国经济科技创新能力、高端服务业竞争能力以及在国际货币金融中特殊地位的反映，并不是造成美国经济社会问题的症结。此外，美方贸易统计数据并没有完全反映两国经贸关系的实际。特朗普政府选择性、片面性地解释和使用贸易数据，执拗于所谓中国不公平的经贸、知识产权政策，显然罔顾事实。

美国自私自利，中国无惧挑战。美方执意挑起贸易战，主要有三方面原因。一是“美国优先”政策使然。特朗普奉行单边主义，美国至上，一切以是否符合自己认定的美国利益为标尺来衡量。中国不是唯一目标，却成了最大目标。二是纠结于贸易逆差，认为美国出口的少，进口的多，贸易战打起来利大于弊，不惜以各种借口挑起贸易争端。三是认定中国是“战略竞争者”，在地缘政治、战略安全、经贸科技、意识形态等方面对美形成“威胁”。贸易战成了美国对付中国的政策工具，主要是想一箭三雕：削减对华逆差，打压中国高科技产业，遏制中国崛起。面对美国算计，中国已有充分准备。

美国失道寡助，中国保持定力。美国挑起贸易战，损人不利己，在国内国际上会越来越不得人心。中国不可能屈服于美国的压力或者任何其他人的压力，也不会照着别人的剧本走下去。长期以来，中国同美国斗智斗勇不斗气，看重的是世界大势、中美关系大局、中国发展光明前景，展现出登高望远的大格局和从容应对的战略定力。中国将会按照自己的时间表和总体布局，坚定不移深化改革、扩大开放，倾力打造全球伙伴关系网络。以制度、体系、团结为后盾，以历史和世界大势为依托，中国有能力、有信心迎击任何挑战。

（作者为中国国际问题研究院特聘研究员）

责任编辑：张迪