经济日报：面对贸易霸凌 只有应对较量

原标题：面对贸易霸凌 只有应对较量

美国于当地时间7月6日00∶01起对价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。

迄今为止世界经济史上规模最大的贸易战终于打响。回头看，从3月下旬以来中美经贸摩擦的一系列“你来我往”，这就是一场美国蓄谋已久，不管你中国愿不愿意打，都注定要遭遇的一场贸易战。也就是说，这场中美贸易战迟早要来，躲是躲不掉的。

生意本是谈出来的，对于贸易摩擦，谈判是最好的沟通解决之道。3月份以来的磋商，谈的时候握手言欢，但每次谈过之后美方都出尔反尔。美国置世界贸易规则于不顾，置全球产业链的形成于不顾，以强凌弱，不仅对中国，还对德国、加拿大、日本等都举着关税大棒，这种与美国“一股独大”全球地位极不相称的“不诚信”，以及赤裸裸的贸易霸凌主义行径，使得“谈”失去了意义和价值。这也说明，从一开始，美方就没想要“谈”出结果。

再看美国动用其国内法启动301调查对于中国的指责。比如，美方认为中国是美国贸易逆差的根源。但基于数据的研究发现，美国贸易逆差持续扩大的根源本质上在美国自身，而两国的统计方法也有很大的不同。在美方这次公布的对价值340亿美元中国商品征税清单中，有59%都是在华外资企业包括美资企业生产的产品。不听解释，不顾事实，一味指责，这正是美国奉行“强权即公理”的体现。

这不仅是全球前两大经济体之间的较量，更是一场单边对多边、强权对规则、保护主义对自由贸易的较量；不仅是一场贸易战，也是产业竞争力之争、道路及制度之争。看清了这场贸易战的本质，理解了我们不得不打的初衷，剩下的就是丢弃幻想、保持清醒，做好我们自己的事。中国的立场一以贯之：中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，我们有信心、有能力应对任何挑战。

面对贸易霸凌行径，只有应对较量。两位企业家的回答更有说服力。

一位是央企掌门人宁高宁。宁高宁说，企业自身的竞争从来就没有停止过，不管今天有没有贸易关系的改变，中国企业家都要去面对。如果企业本身不能进步，就算关税降了也没用。另一位是民企掌门人任正非。任正非说，中国最大的武器就是13亿多人民的消费。中国与美国的差距，估计未来20年到30年，甚至50年到60年还不能消除。但是，我们要将差距缩小到“我们要能活下来”。

两位企业家的话虽不同，但我们读出的是同样的道理——自强不息、埋头苦干，做好本职工作、提高自身实力。企业强，则国力强。这就是我们的底气。

责任编辑：张迪